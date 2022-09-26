8月三大產業測驗點齊跌 製造業下探逾2年新低

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）台經院今天公布8月營業氣候測驗點，受到全球景氣下行、國際局勢混沌等影響，三大產業測驗點齊跌，製造業更下探逾2年新低。

台經院今天公布8月營業氣候測驗點，製造業為86.73點，月減1.35點，呈現連續8個月下滑態勢，為2020年6月以來新低紀錄。

台經院分析，儘管有國際品牌旗艦新機拉貨效應，但全球通膨壓力抑制民眾消費力道，廠商面臨庫存去化的挑戰，因此製造業廠商對未來半年景氣看法多呈持平甚至轉差。

8月服務業營業氣候測驗點則為95.60點，再次轉為下滑的格局。台經院說明，受到物價上漲有感、全球經濟前景不明、股市震盪等影響，消費者信心持續走低，進而影響測驗點表現。

媒體詢問何時才能度過這波景氣寒冬，台經院景氣預測中心主任孫明德解釋，台灣去年在疫情期間景氣大爆發，高基期之下，今年很多經濟數據都往下掉，但經濟還是正成長，「用寒冬形容還早一點」。

孫明德認為，美中兩大經濟引擎同時熄火，導致全球經濟下滑，台灣也處在景氣「趨緩」階段；未來何時改善有個重要觀察指標，就是看美國、中國誰先復甦，提供支撐力道。

孫明德推測中國經濟會比較早回溫，因為中國封控措施是經濟下滑的重要因素，而為了政治封鎖、也會因政治而開放，解封之後，觀光客出籠、內需復甦，經濟就會回溫，「只要美中兩大引擎先復甦一個，就不會像現在這麼糟」。

至於8月營建業營業氣候測驗點為93.12點，較7月下滑3.49點，再次轉為下跌。台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真指出，政府打炒房系列措施未見鬆綁跡象，且市場預期央行9月還會繼續升息，導致市場成交狀況不盡理想。

「房市未來半年處於相對低檔」，劉佩真認為，房市利空籠罩，買賣雙方對價格認知拉大，使得交易量低迷，不過營造成本續處高檔、升息也使得建築融資貸款負擔增加，今年第4季還很難看到房價向下鬆動的狀況。

劉佩真分析，明年可持續觀察房市新增供給的幅度增加多少，如果需求持續疲弱、市場新增供給的量又大，房價才可能出現鬆動。（編輯：楊凱翔）1110926