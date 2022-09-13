配合央行再祭打炒房新制？黃天牧：目前沒有規劃

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（中央社記者謝方娪台北13日電）金管會第二波不動產專案金檢揪出金融機構不動產授信6大缺失，違反央行及金管會規定。金管會主委黃天牧今天表示，若屬於銀行內部授信缺失，可能會要求改進，但不見得要重罰。

至於金管會今年底前是否會再配合央行祭出打炒房新制，黃天牧說，現有制度已足夠，目前沒有規劃要再提出打炒房新措施。

金管會2020年底至去年首季執行首波不動產專案金檢，檢查對象是10家銀行及3家票券金融公司，去年底至今年首季金管會再執行第二波不動產專案金檢，檢查對象除了10家銀行及3家票券金融公司，再擴大納入7家信用合作社。

金管會檢查局副局長賴欣國今天在例行記者會表示，央行2020年12月實施房市信用管制措施，有給予舊案展期1年調整期且不溯及既往，因此金管會首波不動產專案金檢雖然發現銀行內控及作業缺失，但沒有違反央行規定。

不過，金管會去年底至今年首季啟動第二波不動產專案金檢，已發現有銀行違反央行及金管會規定，總計有6大不動產授信缺失。

第一，有1家銀行及1家信合社辦理購置住宅貸款違反寬限期規定；第二，有3家銀行及1家信合社違反央行核貸成數控管規定；第三，有2家信合社在建商沒動工下，沒依央行規定保留1成動工款。

第四，有1家信合社沒有在1年調整期內收回新、舊貸規定差額；第五，有2家銀行違反銀行法第72條之2的不動產限額控管規定；第六，有4家銀行不動產授信風險權數計提不足，違反金管會規定。

賴欣國表示，不動產專案金檢查到的金融機構不動產授信6大缺失，已陸續移送金檢報告至銀行局，由銀行局進行行政處理；至於金融機構違反央行規定部分，同樣會將金檢報告移送央行，由央行進行處理。

因金管會上半年仍有揪出銀行不動產授信缺失，外界關注，金管會是否會再配合央行祭出打炒房新措施。

黃天牧今天出席活動後受訪表示，過去2年金管會和央行都已採取不動產監理相關措施，現有制度足夠、問題是去執行，現階段到今年底前金管會並未規劃再提出打炒房新措施。

黃天牧說，目前第二波不動產專案金檢已有一部分檢查報告處理完畢，移送至業務局，過一段時間業務局應會進行行政處理；若是銀行內部授信缺失，金管會可能會要求銀行改進，但不見得一定得重罰。（編輯：潘羿菁）1110913