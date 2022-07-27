平均地權條例修法打炒房 花敬群：現在是最佳時間點

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（中央社記者陳俊華台北27日電）內政部次長花敬群今天說，平均地權條例修法是希望房地產市場健康，不是真的要打房；市場調節工作初期會造成一定衝擊，最好能在市場最能接受衝擊時提出，這個時間點就是現在。

為遏止不動產炒作，內政部去年提出平均地權條例修法，經行政院審查後微調，除將炒房的罰鍰上限從新台幣500萬元提高到5000萬元外，也增訂買受人若因重大變故，可例外不受預售屋換約轉售限制。草案待立法院審查。

國家住宅及都市更新中心上午舉辦4週年記者會。兼任住都中心代理董事長的花敬群會後接受訪問時表示，平均地權條例修法最主要是針對預售市場的投機、炒作加強控管，「不是真的要打房」，而是希望房地產市場健康，讓惡質、不當炒作行為離開。

花敬群說，不當炒作行為離開後，未來開發商、建商規劃物件時，會針對購屋需求者、長期置產者的實際居住需求規劃，不會是適合短期投資客交易的商品；希望透過這樣的過程，讓房子適合長期使用，也是讓房市更加健全的基礎。

花敬群表示，這樣的市場調節工作，無論什麼時間都該做，不過一開始會造成市場一定衝擊，但希望在市場最能夠接受衝擊的時間點提出，才是最棒的，而這個時間點就是現在。

花敬群說，因為市場才剛經過較大幅度的房價上漲，真正進入市場的自住客還沒有很多，在這時間進行調節，對金融市場或可能購屋人造成的傷害規模最小，如果拖得愈久、傷害愈大。

另外，媒體關注，中國多地因爛尾樓事件，引爆大規模停貸風暴。花敬群說，台灣不至於出現爛尾樓問題，中國是因誇張的泡沫經濟導致，台灣看起來還是有基礎需求存在，政府會持續關注市場健全與長期穩定。（編輯：郭無患）1110727