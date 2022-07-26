民眾購屋趨謹慎 6月房貸餘額年增率18個月新低

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中央銀行公布6月房貸餘額為新台幣9兆1406億元，續寫新高，但年增率持續下滑至8.73%，創近18個月新低。圖為台北市區景觀。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北26日電）中央銀行今天公布6月房貸餘額為新台幣9兆1406億元，續寫新高，但年增率持續下滑至8.73%，創近18個月新低；央行官員指出，銀行基於資本適足率、風險等考量，承作相對審慎，同時，升息使房貸利率走揚，使民眾購屋前更趨謹慎。

根據央行統計，6月房貸餘額續攀至9兆1406億元，月增逾499億元，年增率8.73%、增幅較5月收斂，也是民國110年1月以來的低點。

央行官員說明，房貸餘額本來就會持續走高，6月房貸餘額月增程度較5月收斂，年增率也持續呈現下滑，為近18個月新低。

央行官員指出，6月的六都買賣移轉棟數再下降，同時，部分銀行整批分戶交屋較少，加上銀行基於資本適足率、風險等考量，承作貸款業務相對審慎；升息拉高房貸利率，民眾購屋也會多加考慮這一點，且相關政府部會打炒房政策的效果已漸漸浮現。

央行也同步公布6月建築貸款餘額為2兆9580億元，月增約323億元，年增率為12.86%，創109年2月以來新低。

官員指出，建築貸款餘額年增率從去年7月以來，一直呈現下滑趨勢，這應與建築業大環境有關，比如土地、營造水泥鋼筋、工人工資成本提升，建商推案考量會更為審慎，影響建築貸款需求。

同時，官員表示，若建商已推案，施工成本增加墊高資金需求，相對也會拉高貸款需求。此外，官員指出，央行也將持續密切關注房市相關數據。（編輯：楊凱翔）1110726