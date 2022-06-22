7大都會區平均房價逾1100萬 桃園預售交易量稱冠

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（中央社記者賴言曦台北22日電）據預售屋實價登錄資料統計，今年1至4月全台預售屋交易量年增28.8%。房仲今天表示，國內出口表現佳、通膨升溫支撐房市，帶動預售屋市場交易增溫，但在央行升息、打炒房效應逐步發酵後，預期後續市況有降溫可能。

觀察今年1至4月全台預售屋交易量為3萬0086件，若以六都加上新竹等7大都會區來看，交易量第1名由桃園市拿下，交易件數6303件，其次是新北市的5411件，台中市則以4859件緊追在後。

7大都會區平均總價則全數突破新台幣1100萬元，與去年同期相比，漲幅前兩名為台中市及高雄市，分別為37.1%、32%；平均單價漲幅最大的則是高雄市的27.5%，桃園市則以漲幅21.1%居次。

另外，全台預售屋交易件數在7大都會區外的地區占比大幅增加；今年1至4月7都交易件數占全台比例80.9%，少於去年同期的95.3％，顯示今年7都以外地區預售屋交易占比有提升的趨勢，增加至近20%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍透過新聞稿表示，7都是全台重點發展區域，除台北市外，其餘6大都會區重劃區、產業園區開發陸續推動，吸引企業進駐，促使人口往外移動，促使建商往南推案。但7都房價持續攀升，也讓預售屋市場出現外溢效應，預售交易遍地開花也實屬合理。

陳金萍分析，目前國內工料雙缺、高通膨持的情況下，營建成本居高不下，房價難下修，預期預售屋價格難有降價空間；而在交易量方面，在全球升息循環啟動，烏俄戰事恐將長期推升通膨，經濟景氣有下行風險的狀況下，加上國內疫情仍未緩解，民眾信心面受衝擊，購屋動能恐出現變數，仍須持續觀察。

除了房價走揚，車位也有上漲趨勢，實價資料顯示，從2015年到今年1至4月，觀察六都包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市的坡道平面車位價格，漲幅最高的是台中市，從每個車位101萬元漲至149萬元，漲幅48%；漲幅最低的是新北市，從每個車位163萬元漲至184萬元，漲幅13%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德今天透過新聞稿表示，中南部地區過去房價基期低，車位價格也比較便宜，2015年台中市、台南市車位價格跟一輛好一點的國產車價格差不多，但隨著造價成本增加與車位需求穩定，帶動六都車位價格持續攀升，主因是新案車位價格較高，引發比價效應所致。（編輯：楊凱翔）1110622