外界聚焦央行下週會議 專家：打炒房已冷卻房市

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（中央社記者賴言曦台北11日電）中央銀行第2季理監事聯席會議將於16日召開，外界推測屆時將升息半碼至1碼，也可能再祭打炒房政策；專家認為，升息半碼至1碼實質衝擊雖有限，但搭配打炒房措施已讓房市冷卻，連非投資用途的自住者都呈現觀望。

央行3月中旬宣布升息1碼後，行政院再祭出禁止預售屋紅單轉讓換約等打炒房措施，加上COVID-19疫情，不但讓傳統的520房市檔期一片冷清，五大房仲的5月業績也普遍月減1成至2成。

針對外界目前預測央行16日可能會升息半碼至1碼，住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨接受中央社記者電訪時認為，對房貸族而言，升息幅度不到3碼，實質感受上還不會有太大衝擊，但在心理層面已經造成影響。

徐佳馨說，對房貸族而言，最擔心的就是「升升不息」。根據聯徵中心統計，全台還有1/4的房貸戶貸款金額約新台幣1000萬元左右，顯示在高房價時代，民眾想買房要借更多錢；如果升息沒有盡頭，長久下來對房貸戶會是一項負擔，這也是讓許多民眾陷入觀望的原因。

除了升息議題，此次央行理監事會議是否會進一步祭出打炒房政策，也備受市場關注。中央銀行總裁楊金龍先前曾公開表示，央行房市管制仍有精進空間，希望不動產授信占銀行總授信水位能降到35%以下，為此央行可能會再調降管制對象的貸款成數，也不排除納入第2戶及房價上漲熱區，並限縮房貸年限。

徐佳馨說，打炒房是政府重要政策，目的是希望銀行不要在房地產上曝險太多，以免產生泡沫化的危機。從政府打炒房的態度來觀察，預計今年不但520檔期泡湯，恐怕連後續的928檔期也不容樂觀。

台灣房屋集團趨勢中心執行張旭嵐接受中央社採訪時表示，政府祭出幾波打炒房措施後，不但投資客卻步，連自住客也因為希望能撿便宜而觀望，今年第2季交易因而放緩。

張旭嵐說，雖然打炒房政策劍指投資客，但換屋族也可能會因為第二屋貸款限制導致財務規劃受影響，在換屋前需要「做更多功課」，例如銀行放款態度、自身條件適用哪種利率、是否能負擔得起房貸等，整體而言，換屋要考量的因素條件更多了。

她也提到，政府現階段還是會維持打炒房的態度，不過對於資金充足、可現金買房的族群來說，相關政策影響性不大，因此可以觀察到，有錢的繼續現金購屋，並有機會靠不動產獲利；而資金有限的換屋族綁手綁腳，買不下去，未來房市可能會呈現M型化型態。（編輯：張良知）1110611