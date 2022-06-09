金管會專案金檢 揪出同一銀行放行2大炒房團

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（中央社記者謝方娪台北9日電）金管會先前金檢抓到「江媽媽零元炒房團」向一家中型民營銀行融資炒房，不料在不動產專案金檢再揪到2大炒房團向同一家銀行融資炒房，金管會將約談銀行負責人了解內控機制，也會要求銀行內部稽核全面清查所有分行是否有類似情節。

金管會先前金檢發現有投資客利用投資理財課程誘導民眾組炒房團，並以拉抬買賣契約、人頭戶買賣、虛偽收入證明、代書居中協助金流提取及還款等4大手法，向銀行融資近新台幣3億元。

金管會去年底對20家金融機構啟動第二波不動產專案金檢時，也全面清查有無金融機構授信放行投資客炒房，意外發現另有2大炒房團、合計24戶，均向先前放行零元炒房團的中型民營銀行融資炒房，融資金額合計達1.45億元。

金管會檢查局副局長張子敏表示，這次投資客和先前「零元炒房團」手法類似，利用投資理財課程誘導民眾組炒房團，同樣也有短期拉抬行情、借周轉金作為購屋資金等情況。

張子敏說，一般情況民眾可負擔房貸收支比約3成，但炒房團中的民眾房貸收支比卻高達9成，明顯高出一般可負擔範圍，背後就是炒房團挹注資金進行操作；上一次炒房團是代書臨櫃用現金提領或還款，以規避資金流向追蹤，這次炒房團是利用ATM替借戶還款或提款。

另一方面，有借戶還款繳息能力偏低、買賣契約與貸款契約簽名字跡不同、特定人於貸後代理提領大額現金、繳息資金由特定第三人現金存入、售屋款匯入借戶帳戶後由特定人提現等，皆顯示放行炒房團的銀行授信管理有缺失。

張子敏指出，這次發現該家銀行有2家分行都涉及融資給炒房團，不符合5P審慎授信原則，「現在房價不斷攀升，銀行若對授信太寬鬆，借戶本身財力不夠還核准高額貸款，對銀行整體風險管理並不好」。

張子敏直言，金管會將約談該家銀行負責人，了解銀行防範投資客炒房的內控機制，且銀行內部應訂定更嚴謹控管方式；另金管會也會依慣例，請銀行內部稽核全面檢視所有分行是否有類似情況。（編輯：林淑媛）1110609