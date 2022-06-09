國泰世華銀：央行升息半碼起跳 加碼打炒房力道不大

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（中央社記者蘇思云台北9日電）外界關注央行16日理監事會議是否還會升息，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今天表示，央行升息是必然，應是半碼起跳，如果真的加碼打炒房，應該不會施予太大力道。

國泰世華銀行今天線上舉行「2022下半年全球經濟與市場展望」記者會。外界關注中央銀行16日理監事會議是否升息，以及加碼出手打炒房措施。

林啟超表示，央行考慮升息的3個條件，包括國內通膨情勢、疫情對內需產業與消費的影響以及美國聯準會貨幣政策動向。現在看起來2條件已滿足，其餘關鍵就是這兩個月疫情對內需產業的影響，4月景氣對策信號綜合分數也下降到28分，相信這點會是下週特別聚焦討論的議題，「對央行來說都是艱難的抉擇」。

林啟超分析，其他主要國家央行紛紛升息，在很多國家一次升2碼的背景下，央行下週理監事會議決定「升息是必然」，預估是半碼（0.125個百分點）起跳。

不過是否可能加碼打炒房措施，林啟超認為，「如果升息1碼加上打炒房，對央行真的會是非常勇敢的決定」，但他認為後續比較會出現的是2個情境，一是升息1碼，但沒有祭出選擇性信用管制措施；二是升半碼，但是選擇性信用管制措施不會有太大力道。

林啟超表示，房市如果有選擇性信用管制措施，可能會是比較微幅的調整，一定會排除首購族，可能方式包括針對第2戶的貸款年限不能過長、特地區域貸款成數限制最高7成或8成、特定區域無寬限期改成所有區域都無寬限期，相信不管怎麼做都會有很多討論。

至於各國央行紛紛邁向升息循環，新台幣今年下半年是否有趨貶壓力。

林啟超指出，新台幣主要有2個力道影響。第一美國今年實際升息幅度明顯加大，加上升息次數也明顯比台灣多，預期下週美國升2碼、台灣升半碼到1碼，美國1年期存款利率可能就會超過台灣存款利率，下半年台美利差可能持續擴大，「會有一些誘因把新台幣換成美元」。

第二個力道是來自科技股的走勢，從歷史資料來看，科技股表現不錯時，外資匯入台灣股匯市會比較明顯，新台幣升值可能性大，但如果科技股轉弱，外資會有較多匯出。

林啟超認為，新台幣今年應該會在29字頭久一點，雖然台灣5月出口數字很亮麗，但也可以看到年增率已經在下滑，預期下半年出口年增率會慢慢下降到個位數。

但是新台幣也不宜太貶，不然可能讓台灣通膨產生一些壓力。林啟超指出，未來2年可能外資在台股的進出會比較明顯影響新台幣走勢，當科技股走弱、台股面臨較大賣壓時，新台幣就可能往30元走。（編輯：潘羿菁）1110609