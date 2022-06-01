六都5月房屋移轉量年減7.7% 房仲：觀望氣氛濃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北1日電）今年六都5月房屋買賣移轉數共計約2.2萬棟，月增1.8%、年減7.7%。業者認為，政府打炒房色彩鮮明、中央銀行後續仍可能升息，對市場產生嚇阻作用，房市觀望氣氛濃厚。

觀察六都5月買賣移轉棟數，北部地區部分，台北市3068棟、月增11.7%、年增2.3%；新北市5721棟、月減6.4%、年減12.6%；桃園市3833棟、月增4%、年減1.6%。

中南部地區方面，台中市買賣移轉棟數4338棟、月減5.1%、年增0.8%；台南市2233棟、月增15.5%、年減11.3%；高雄市3648棟、月增7.6%、年減18.8%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，由於中央銀行後續仍可能升息，且內政部重申推動平均地權條例修法的決心，對市場產生嚇阻作用，多數投資型買盤已踩煞車，業者推案步調也開始放慢，房市觀望氣氛相對濃厚。

針對台北市買賣移轉棟數年增率不減反增的情形，大家房屋企劃研究室副理郎美囡認為，台北市平均房價雖最高，但不乏資金充裕的買家，看準大都會區抗通膨的效果，出手意願較高，且北投區近幾年有北投士林科技園區議題帶動，新案量體大，為交屋量挹注動能。

另外，南部地區買賣移轉棟數較去年同期明顯滑落，朗美囡認為，央行繼3月宣布升息1碼後，近期也預告可能再升息，提高融資成本，因而降低投資意願；且南部不少區域的房價漲至高點，讓買方居高思危，因此當前市場主力買盤以自用、置產居多。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，央行3月升息1碼後，可能還會再次升息及推出信用管制計畫，近幾年房價因資金潮虛漲的區域後續恐有賣壓，提醒買方注意入場價位，提防房價鬆動的風險。（編輯：張良知）1110601