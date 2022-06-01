政府恐再祭打炒房措施？賴正鎰：建議先穩經濟

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（中央社記者賴言曦台北1日電）外界預測，中央銀行6月中旬將再度升息並再推選擇性信用管制新措施。鄉林集團董事長、中華民國全國商業總會主席賴正鎰今天對此表示，第2季房市「幾乎靜止」，建議政府先穩經濟，暫緩升息並適度放寬信用管制。

央行即將於6月中旬召開第2季理監事會議，外界預料將進一步推出打炒房措施；賴正鎰今天透過新聞稿表示，COVID-19疫情造成全球海運、貨櫃塞港，近3年來嚴重影響景氣，原物料也愈來愈貴，營造建設業同樣深受影響。

賴正鎰指出，政府一年來持續5波各項打炒房措施，加上土地與營造建材成本大漲，房地產第2季急速降溫，土地買賣交易大幅減少，建商推案量大減，「接待中心也門可羅雀，沒有來人就沒有成交」。

有關財政部要追溯去年7月1日後的預售屋紅單轉讓，納入房地合一稅2.0並最高課徵45%稅率；賴正鎰認為，房市降溫，固然與疫情、原物料上漲因素有很大關係，但禁止紅單交易，甚至準備禁止預售屋轉約，絕對是關鍵點。

他表示，政府溯及既往的作法，「只會讓人覺得趕盡殺絕」，間接影響到首購族與換屋族的購屋意願，擾亂預售市場秩序。

賴正鎰提到，以重稅調控房地產的手法已夠用，若還要全面禁止預售屋轉讓，等於是干涉人民居住與買賣自由，且財政部又要追繳去年紅單交易稅，形同是「最後的殺手鐧」，毫不手軟。

賴正鎰指出，目前全球10國央行輪番升息，俄烏戰爭未歇、國際油價持續高檔，且缺糧危機等步步進逼，如何穩住經濟才是首要工作，建議政府不要再祭出選擇性信用管制，用成數或年限來箝制人民貸款需求，更何況增加的持有成本可能會轉移到租屋者身上，呼籲政府應深思。（編輯：郭無患）1110601