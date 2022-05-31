央行金融穩定報告：房價走高民眾購屋負擔緩升

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）中央銀行今天發布第16期金融穩定報告，指出在疫情衝擊之下，台灣金融體系維持穩定，但不動產市場交易活絡且房價走高，導致民眾購屋負擔緩升，六都又以台北市購屋負擔最重。

央行今天發布第16期金融穩定報告，彙整110年初至今年4月間國內外經濟金融情勢的發展，內容指出，雖然COVID-19疫情延燒，但政府及央行採行紓困措施已發揮相當成效，有助減緩疫情對台灣經濟金融的不利衝擊。

央行留意到近幾年房市急速升溫的狀況，並於金融穩定報告中提到，110年房市交易活絡且房價走高，全國建物所有權買賣移轉棟數創下103年以來新高，年增率達6.62%。

觀察110年內政部住宅價格指數、信義房價指數以及國泰房價指數，均升抵新高，全國房貸負擔率也逐季緩升，去年第4季為達37.83%，房價所得比也達9.46倍，均較109年同期增加。央行坦言，國人購屋負擔緩升，六都當中，更以台北市購屋負擔最重。

不過央行也說，今年以來，隨著央行及相關部會相繼採行抑制炒作措施，房市交易成長漸緩。

為了避免房市過熱、流於炒作，央行表示，政府自109年12月推出「健全房地產市場方案」，央行已4度調整不動產貸款規範，金管會同樣持續採行措施，強化金融機構不動產貸款風險控管，相關部會相繼修法完善相關管理制度並防杜短期炒作與避稅漏洞等，均有助房地產市場穩健發展。（編輯：張均懋）1110531