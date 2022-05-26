財部：預售屋紅單交易課房地合一稅 6/30前補報免罰

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（中央社記者張璦台北26日電）財政部拍板，預售屋紅單交易所得，納入較嚴苛的房地合一稅課徵範圍，最高稅率達45%，回溯至110年7月1日後交易適用，今年6月30日以前完成自動補報補繳稅款並加計利息者，免予處罰。

財政部今天核釋預售屋買受人在簽訂預售屋買賣契約書前，支付定金或類似名目的金額，取得平均地權條例所定的書面契據，即購屋預約單、又稱紅單，是基於預售屋買賣關係而成立的契約行為。

因此，自110年7月1日起，轉售紅單與第三人，屬所得稅法規定的預售屋及其坐落基地交易，應課徵房地合一所得稅。

財政部說明，考量外界不斷反映藉短期炒作或哄抬預售屋價格，獲取高額利潤卻繳納低額或未繳納所得稅的不合理情形，110年7月1日起實施房地合一稅2.0，將納稅義務人交易預售屋及其坐落基地，視同房地交易，納入房地合一所得稅制課稅範圍。

有關紅單交易性質，經財政部洽詢內政部意見，不動產業者與預售屋買受人不論簽訂預售屋紅單或買賣契約書，兩者均是基於預售屋買賣關係，而成立的契約行為。

預售屋買受人將紅單轉售他人，且依民法相關規定仍屬有效者，其交易日期在110年7月1日以後，應依法課徵房地合一所得稅，以符租稅公平，並有效落實房地合一稅2.0抑制短期投機炒作的立法意旨。

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另外，內政部已禁止預售屋紅單轉售，預售屋買受人因違反平均地權條例規定轉售紅單，經主管機關依規定科處的罰鍰，在計算交易所得時，不得自該課稅所得額減除。

財政部提醒，預售屋買受人若於110年7月1日以後至核釋發布日前有轉售紅單，並於今年6月30日以前，完成自動補報及補繳稅款並加計利息者，可依稅捐稽徵法規定免予處罰；如果有相關申報疑義，可向所在地國稅局洽詢。（編輯：潘羿菁）1110526