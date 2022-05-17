政策、疫情推升法人房地合一稅 年增138.2%

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（中央社記者賴言曦台北17日電）房地合一稅2.0上路近一年，財政部統計，去年政府房地合一稅共進帳新台幣322.4億元，年增113.1%；其中以法人稅金漲幅最大，年增138.2%。專家指出，政策與疫情是推升法人稅金成長的主因。

財政部統計，去年法人繳納的房地合一稅金額為76.7億元，年增138.2%；自然人為245.7億元，年增106.3%。

觀察六都法人繳納房地合一稅金情況，台北市來自的法人稅收最多，為29.9億元，年增175.9%；法人稅收成長幅度最大的是台中市，年增184.3%，稅收金額為12.9億元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐今天發布新聞稿指出，房地合一稅新制讓國內法人短期交易稅率從20%提至35%至45%，促使法人趕在政策上路前獲利了結，「量多稅增」；新制實施後，不少法人交易採高稅率課稅，以不動產持有為主的法人股權交易也在課稅範圍，使稅收進帳維持高水位。

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張旭嵐表示，疫情也是催化法人房地合一稅收的關鍵因素，台灣去年防疫表現亮眼，吸引不少海外投資湧進，且科技業、物流業擴大投資設廠，帶動商用不動產交易，挹注相關稅收；另外，疫情期間高總價旅宿交易增加，也為稅收帶來挹注。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，已送立法院排審的私法人購屋許可制政策將限縮法人置產的規劃彈性，雖然符合長期出租經營、員工宿舍、危老都更重建等用途的私法人購屋會放行，但需等待主管機關審核；為防許可制的行政審核打亂預定時程，預估不少法人會趕在政策通過上路前加速交易，激化短期市場交易量，進而創造稅收成長。（編輯：張良知）1110517