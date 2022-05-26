打炒房缺工等效應牽制 建築貸款年增率創2年新低

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（中央社記者謝方娪台北26日電）政府打炒房逐漸生效，加上央行3月啟動升息、4月國內疫情升溫雙重夾擊，建商推案態度轉趨保留，金管會今天公布今年4月底國銀建築貸款餘額達新台幣3.25兆元，年增率12.37%，創2020年2月以來新低。

金管會今天公布截至今年4月底，本國銀行建築貸款餘額達3兆2546億元、購置住宅貸款餘額達8兆9779億元，雙雙續創新高，但從月增幅觀察，建融單月僅略增116億元、房貸單月增加601億元。

若從年增率觀察，4月建築貸款年增率12.37%，更創2020年2月以來、27個月新低；住宅貸款年增率9.23%，趨勢相對起伏不定，並未顯著往下走。4月建融加計房貸年增率為10.05%，為2020年12月以來、17個月新低。

金管會銀行局副局長林志吉表示，近年多道健全房市措施齊下，加上央行升息、國內疫情升溫，建商推案態度相對保留，同時受到營建工程缺工、缺料持續，相關因素都會造成建築融資月增幅趨緩、年增率往下走。

從放款品質觀察，截至今年4月底，建築貸款逾放金額為17.16億元，逾放比0.05%；購置住宅貸款逾放金額75.11億元，逾放比0.08%。

另依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半視28%為警戒線。

金管會統計，截至今年4月底，銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額達12.88兆元，續創新高，月增0.09兆元；存款總餘額及金融債券發售額達47.94兆元，月增0.44兆元，依銀行法第72條之2規定設算，銀行不動產放款平均比率為26.86%，月減0.07個百分點。

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從個別銀行觀察，不動產放款比率超過29%銀行仍為同1家銀行，比率介於28%至29%區間的銀行有10家，月增1家；27%至28%區間的銀行有7家，月減1家。

林志吉說，該家比率超過29%的銀行不動產放款已有小幅減少，不過減少幅度不夠大，因此比率仍高掛29%以上；另比率介於28%至29%的銀行增加1家，主要是有一家銀行比率原已近28%，但4月存款減少、不動產比率相應跳增，因此進入28%至29%區間。（編輯：潘羿菁）1110526