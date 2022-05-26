住展：疫情打炒房比政策有效 北台灣5月推案20年新低

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（中央社記者賴言曦台北26日電）住展雜誌統計，截至25日止，北台灣預售屋、新成屋推案量約新台幣320億元，預計5月推案量約僅360億元左右，可能創2002年後新低。住展雜誌研發長何世昌指出，從市況來看，疫情打炒房顯然比政策還有效。

何世昌透過新聞稿表示，今年5月本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，染疫、居家隔離人數眾多，加上民眾自發性減少出門，情況比SARS封院恐慌高峰期更嚴峻，建商普遍放緩推案進度，導致新建案供給水位降至冰點。

住展雜誌也指出，因為公務機關不少人員染疫或居隔人數不少，使預售屋契約備查時間拖更久，就算部分建商無畏疫情想賣房，卻因進度不明，無法開賣。

觀察北台灣各縣市今年5月推案量情況，基隆沒有新案釋出，為全台推案量最低縣市；其餘包含新北市、桃園市、新竹市等的單月推案量也較去年減少。其中，新竹雖然今年5月推案量僅11億元，較去年同期跌逾90%，且看屋來客量也明顯下降，但在成交狀況上卻是北台灣各縣市最穩定的地方。

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北台灣各縣市中，只有台北市推案量呈正成長，推案量約155億元，較去年同期增加11億元，年增7.6%。何世昌分析，台北市案量增長的主因，在於520檔期原訂推出的小宅建案數量較多，業者評估線上小宅供給量不足，剛性需求受疫情衝擊程度較低，因此小宅案多按既定程序推出。

何世昌指出，從新建案市況來看，疫情打炒房顯然比政策還有效，房市人氣與買氣一夜回到解封前，預料至少有一季的時間買賣雙方暫停交火；但預期第3季起市況會緩慢復甦，不過買氣恐怕難在短期內回到疫情前狀態。（編輯：楊蘭軒）1110526