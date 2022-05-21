政府打炒房加疫情 房市520檔期氣氛淡

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（中央社記者賴言曦台北21日電）520是房市三大檔期之一，今年除了延續去年COVID-19本土疫情干擾因素外，政府持續高舉打炒房大旗、展現抑制房價決心，也讓建商減弱推案力道，整體氣氛不復以往熱鬧。

520是房地產年度重頭戲之一，建商過去除了推出買屋送傢俱等優惠，甚至還會邀請名人站台表演，以吸引假日民眾賞屋，炒熱銷售氣氛。

然而去年520檔期本土疫情來攪局，建商推案力道減緩，賞屋人潮受限；今年除了本土疫情擴大，還加上政府打炒房政策及央行升息，讓市場買氣明顯觀望。

根據統計，今年北台灣房市520檔期新成屋、預售屋預估推案量為新台幣1647.7億元，雖較去年略增50億元，但卻是2018年以來次低量。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐接受中央社記者電訪時指出，去年雖然有本土疫情攪局，但只是讓買氣遞延到疫情緩和之後；然而今年買氣確實不復以往，主要是受到政府限制換約轉售預售屋等打炒房政策影響。

張旭嵐指出，政府不樂見買氣旺盛，建商也會擔心，銷售中心如果出現排隊人潮，會激起政府進一步打炒房的念頭，因此紛紛減少投入行銷的資源，避免過度行銷，給政府帶來房市熱銷的印象，也因此建商可能會等政府打炒房政策都出爐，利空出盡後再推出方案。

雖然今年520檔期氣氛平淡，但縱觀整體房價在這10年間漲幅仍不小。根據591房屋交易網統計，實價登錄從2012年上路後，至2021年全台房屋單價已從新台幣18.1萬元，漲至26.9萬元，10年間漲幅為48.6%。

住展雜誌研發長何世昌接受中央社電訪時指出，現在缺工、建料上漲，建商只能把成本轉嫁給消費者，房價因而持續墊高，建議小資購屋族或許可以朝「買小、買老、買遠」方向看屋；但要注意的是，新成屋和中古屋間的價差最好在35%以上，才不會反而買貴了中古屋。

何世昌提到，近期工料雙漲不只影響建商蓋房，連裝潢也變貴，提醒購屋族在買房時除了要留意房屋本身的費用，也要考量到裝潢的成本；尤其是購買中古屋時，如果裝潢牽涉重新隔間，恐怕成本加一加就逼近新成屋的價格，因此近期最好不要急著出手，慢慢找、多做功課才是王道。（編輯：張良知）1110521