4月房貸餘額突破9兆大關寫新高 疫情升溫添變數

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）中央銀行今天公布4月房貸餘額突破新台幣9兆元大關，續創歷史新高；不過年增率放緩，央行官員分析，除了部分季節性因素，市場似乎也轉向觀望，推測隨著國內疫情升溫，房市觀望氣氛會更濃厚。

央行統計，4月房貸餘額續攀至9兆218億元，首度突破9兆元大關，並較3月增加605億元，年增率則為9.39%、較上月收斂。

央行官員解釋，房貸餘額本來就會持續走揚，加上房貸有價和量的因素，隨著房價走高，也會推升房貸餘額攀升；而4月房貸餘額的月變動量與年增率均較3月收斂，且六都建物買賣移轉棟數呈現月減，或許可以推測市場有降溫跡象。

官員進一步指出，4月房貸餘額月增605億元，少於3月增加的657億元，原因除了4月初有清明假期、工作天數較少，4月相較3月交屋量少、分戶貸款跟著減少也有影響。

另外，央行官員表示，央行、金管會、內政部陸續推出打炒房相關措施，政策效應將持續發酵；而央行3月升息1碼，也會讓民眾態度趨於保守。

對於近期國內疫情升溫，央行官員認為，看屋人數減少，多少會影響房市交易量，推測5月過後情況將更明顯，並讓市場觀望氛圍更加濃厚。

央行今天同步公布4月建築貸款餘額為2兆8996億元，月增139億元，年增13.3%，年增率不只較3月下滑，且為2020年2月以來、逾2年新低。

「建築貸款年增率往下的趨勢已經蠻久」，央行官員表示，建商對市場敏銳度很高，考量營造成本居高不墜，加上政府緊盯房市、祭出管制措施，去年已經可以明顯看到建築貸款年增率走勢向下。

央行官員認為，未來建商會更審慎評估市場走勢、區位及個案條件，如果該地區釋出少、有商機，仍可能有推案規劃，但若區域餘屋量大，或許就會趨於保守。（編輯：蘇志宗）1110525