升息逢疫情攪局 4月新承做房貸大減逾120億

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蔡惠美也引述央行總裁楊金龍5月上旬於立法院專題報告時的說法，指出央行一直以來都是滾動式檢討房市管制措施，並將於6月16日理監事會充分討論後，決定政策走向。（編輯：趙蔚蘭）1110523

媒體追問，若房市景氣降溫，央行6月是否還要加碼推出第5波選擇性信用管制；蔡惠美回答，疫情會讓看屋人潮減少，但自住型購屋需求永遠存在，疫情可能只是造成延後看屋、交易及撥款等效果，現還很難判斷房市走向。

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媒體詢問，國內疫情延燒確診病例數持續竄升，是否將對房市帶來衝擊；蔡惠美認為，從去年三級警戒的經驗可看到，一旦疫情升溫，對房市直接衝擊就是看屋人潮減少，今年4月底確診人數破萬後，5月還在快速攀升，「相信今年Omicron確診人數攀高到這樣，（對房市）應該還是會有不利影響」。

而4月資本支出貸款金額下滑，蔡惠美說明，除了工作天數減少，部分銀行土建融貸款金額稍微降低也有影響。

對於新承做房貸利率攀升至逾2年新高，蔡惠美表示，央行3月宣布升息1碼後，許多銀行4月相繼升息，但各銀行升息時點不同，4月反映升息的期間多未達足月；此外，若參考基準放款利率，部分銀行可能遞延至5月才會反映，換言之，5月房貸利率仍可能繼續走揚。

蔡惠美也提到，央行3月升息1碼加上國內疫情升溫，讓民眾態度轉趨保守，這些均可能是影響因素。

蔡惠美指出，4月建物買賣移轉棟數負成長除上述因素，央行4度選擇性信用管制加上金管會、內政部等相關部會推動的措施，相信有發揮些成效。

央行經研處副處長蔡惠美說明，新承做房貸金額減少原因除了4月初有清明假期、工作天數較少，而3月交屋量較大，4月交屋少、分戶貸款跟著減少也有影響。

同步檢視4月六都建物買賣移轉棟數，月減11.16%、年減0.36%，也呈現同樣趨勢；媒體詢問，房市是否已有降溫跡象。

觀察最受矚目的新承做房貸變化，可發現4月5大銀行新承做房貸金額降至新台幣614.78億元、月減120.1億元；房貸利率增0.183個百分點、升至1.561%，寫下2020年4月以來新高紀錄。

央行今天公布4月5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.421%，較3月的1.293%上升0.128個百分點，主因是央行3月17日宣布升息1碼，帶動各類貸款利率上升所致。

（中央社記者潘姿羽台北23日電）升息效應發酵又逢本土疫情升溫，中央銀行今天公布的4月5大銀行新承做房貸金額大減逾百億元，房貸利率則攀升至1.561%，創逾2年新高；外界關切央行是否再祭房市管制，官員語帶保留，僅說將滾動式檢討。

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