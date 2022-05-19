金管會：房貸車貸卡費可申請緩繳3至6個月 延長至明年6月底

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金管會19日宣布房貸、車貸、卡費等緩繳措施，再展延1年、延長至2023年6月底。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北19日電）考量疫情影響，金管會先前5度協調銀行提供客戶房貸、車貸、卡費等緩繳或展延3至6個月措施，原本緩繳措施將在今年6月底落日，金管會今天宣布再展延1年、延長至2023年6月底。

因應COVID-19對個人經濟影響，金管會先前5度函請銀行針對受疫情影響還款有困難的客戶，就個人金融產品提供緩繳或展延3至6個月等措施，緩繳措施原訂今年6月底到期。

考量國內外疫情出現變化，影響個人債務償還能力，金管會銀行局副局長林志吉今天宣布已協調銀行延長信用卡及其他個人貸款債務協處機制受理期間至2023年6月底。

債務協處機制適用對象為受疫情影響還款困難的民眾，協處機制產品範圍為個人金融產品，包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款項等。

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協處措施共有2項，第一為信用卡帳單應付帳款得申請緩繳3至6個月，緩繳期間免收違約金及循環利息；第二是其他個人貸款本金或利息得申請展延3至6個月，展延期間同樣免收違約金及遲延利息。

林志吉指出，民眾若受疫情影響還款有困難，可在期限內向銀行申請緩繳或展延3至6個月，申請不以一次為限，展延期間個人信用紀錄不受影響；金管會希望銀行支持客戶度過疫情，客戶也要珍惜自己的信用。（編輯：潘羿菁）1110519