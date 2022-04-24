聰明節稅停看聽 綜所稅3大類扣除額全攻略

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（中央社記者張璦台北24日電）5月報稅季開跑倒數計時，今年一般個人免稅額為新台幣8萬8000元，另有標準、列舉和特別3大類扣除額，653萬綜所稅申報戶如何聰明報稅省荷包，重點整理一次看。

首先，民眾得掌握應納稅額計算公式，為「綜合所得淨額 X 適用稅率－累進差額」，其中，綜合所得淨額計算方式為「所得總額－免稅額－標準或列舉扣除額－特別扣除額－基本生活費差額」。

免稅額為按人頭計算較為單純，財政部說明，今年報稅時，申報戶中一般個人免稅額為8萬8000元，70歲以上的申報人、配偶或直系血親長輩每人免稅額為13萬2000元；舉例來說，雙薪四口之家且包含一名5歲幼子及一名76歲受扶養長輩，該申報戶免稅額為39萬6000元（8.8萬元乘3＋13.2萬元）。

●標準、列舉扣除額比一比 各扣除項目大補帖標準扣除額以戶計算，不需檢附任何證明文件就可扣抵；單身者今年報稅，每戶標準扣除額為12萬元，已婚與配偶合併申報者，每戶24萬元免稅。

列舉扣除額大致上有6類，需特別舉證才可享受節稅，安永執業會計師楊建華說明，項目包含捐贈、人身保險費、醫藥及生育費、災害損失、自用住宅購屋借款利息、房屋租金支出。

捐贈方面，第一種，捐給合規定的教育、文化、公益、慈善機構或團體，扣除額金額以綜合所得總額20%為限；第二，捐至教育部體育署所設的運動員專戶，若有指定捐贈給特定運動員，則需併入第一種捐贈，若未指定捐贈，金額可全數作為列舉扣除額。

第三，對國防、勞軍及政府的捐贈，核實認列無金額限制；第四，對政黨、政治團體及擬參選人的捐贈，每一申報戶可扣除的總額，不得超過綜合所得總額20%，其總額並以20萬元為限。

至於保險費，楊建華指出，全民健康保險費列舉無金額限制；人身保險、勞工保險、國民年金保險及軍公教保險等，以被保險人為計算依據，每人最高可列舉2萬4000元。

再來是「有殼族」可享的租稅優惠，購屋借款利息方面，支付的利息應先扣掉「儲蓄投資特別扣除額」，以其餘額申報扣除，且每戶最高可列報30萬元房貸利息，而每戶以一屋為限。此外，租屋自住一族也可善用房租支出扣除額，每戶以12萬元為限。

同時，醫藥費已受有保險理賠部分除外，都可核實認列、無金額限制；災害損失方面，也是受有保險賠償、救濟金等部分不得扣除，其他可核實申報列舉扣除、無金額限制。

●標準扣除額或列舉扣除額 選誰較划算?

民眾報稅時，標準扣除額與列舉扣除額僅能擇一適用，財政部表示，要選哪種扣除額申報較能節稅，技巧無他，只要檢視同一申報戶成員中，2021年所支付的「列舉扣除項目金額總合」有無超過「標準扣除額的額度」（單身者為12萬元、已婚者24萬元）。

若有超過，就應該選擇採用列舉扣除額，並檢附證明文件申報，才能節稅。

●節稅效果再擴大 特別扣除額別錯過

財政部表示，目前特別扣除額共有7項，包含薪資所得、儲蓄投資、財產交易損失、身心障礙、教育學費、幼兒學前以及長期照顧。特別扣除額可與標準或列舉扣除額同步採用，適用者將能進一步享受節稅小確幸。

楊建華表示，今年報稅，薪資所得扣除額方面，每人最高可減除20萬元。儲蓄投資則是每戶最高列報27萬元，可用於扣除金融機構的存款利息、儲蓄性質信託資金的收益。財交損失扣除額則不得超過申報的財交所得，若當年度沒有財交所得可供扣除或扣除不足，可後抵3年。

針對特殊身份而給予的租稅優惠，身心障礙扣除額每人可扣抵20萬元；納稅義務人申報扶養5歲以下子女，每人的幼兒學前扣除額為12萬元；申報戶中，被看護者、使用長照服務者等，每人可扣12萬元的長照扣除額。

教育學費特別扣除額方面，是針對納稅義務人扶養就讀大專以上院校子女的優惠，每人以2萬5000元為上限；但已接受政府補助者，應以扣除補助的餘額在規定限額內列報，就讀空大、空中專校及五專前3年者則不適用。

●同一申報戶所發生費用 皆可以申報扣除？

財政部指出，同一綜所稅申報戶中，每個人的各種所得都要合併申報，但並不是每個人所發生的費用都可以申報扣除。

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舉例來說，列舉扣除項目中，非全民健保的保險費支出，只限「納稅義務人、配偶、同申報戶的父母、子女等直系親屬」的人身保險費，且被保險人與要保人應在同一申報戶內，才可減除；其他親屬即使是同戶申報，且也有人身保險費支出，仍不能適用列舉扣除保險費的規定。

檢視特別扣除額項目，教育學費特別扣除額也只限於納稅義務人申報扶養的「子女」就讀大專以上院校，就可在每人2萬5000元限額內扣除；納稅義務人本人、配偶或申報扶養的兄弟姊妹等其他親屬就讀大專以上院校，無法申報扣除。（編輯：林淑媛）1110424