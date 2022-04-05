報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看

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（中央社記者張璦台北5日電）5月報稅季即將來臨，今年受惠於基本生活費調整，將有助於多口之家稅負降低，成為小確幸；此外，家族企業向來使用閉鎖型公司傳承，如今，未上市櫃股權交易將納入課稅，同時，去年受疫情影響無法回台的民眾，又該如何報稅，5大關鍵整理。

●今年免稅額、標準扣除額變化？年所得免稅門檻？

財政部指出，一般個人免稅額為新台幣8萬8000元，綜所稅標準扣除額為12萬元，薪資所得扣除額20萬元，加總為40萬8000萬元。

因此單身者去年年收在40萬8000元以下，今年可以免繳綜所稅。由此而推，雙薪配偶「頂客族」合計年收81萬6000元以下，今年得免繳綜所稅。

若為雙薪四口之家且包含兩名5歲以下子女，免稅額為35萬2000元，標準扣除額為24萬元，薪資所得扣除額40萬元，兩名幼兒學前特別扣除額24萬元，加總合計年收在123萬2000元以下，可免繳綜所稅。

●免稅小確幸 基本生活費從18.2萬元調升至19.2萬元

納稅者權利保護法保障國家不可對民眾「維持基本生活所需的費用」課稅，標準為依照主計總處最近一年全國每人可支配所得中位數的60%計算。主計總處去年公布2020年每人可支配所得中位數為32萬元。

財政部配合調整基本生活費1萬元至19萬2000元，創歷年最大調幅，並於今年報稅適用。

安永執業會計師楊建華表示，當家戶中所有人基本生活費用的合計數，即「申報戶人數乘以19.2萬元」，高於「免稅額、標準或列舉扣除額，以及儲蓄投資、幼兒學前、教育學費、身心障礙、長期照顧等特別扣除額」加總金額，計稅時，差額就可自綜合所得總額扣除。

舉例來說，育有就讀大學、高中子女各一名的四口雙薪之家，2021年基本生活費合計為76萬8000元（19.2萬乘以4人），但家戶適用的免稅額、扣除額合計僅61萬7000元；因此計稅時，綜合所得總額將可多減除15萬1000元。

不過，以70歲以下單身族來說，光是免稅額8萬8000元，加上標準扣除額12萬元便已超過基本生活費19萬2000元，故不適用基本生活費抵稅。

●因疫情無法返台 不確定是否符合「居住者」者如何報稅？

根據所得稅法規定，3種人是屬於「中華民國境內居住之個人」（居住者），一旦符合居住者身份就有繳稅義務。一、設有戶籍並於課稅年度在境內居住合計滿31天。二、設有戶籍並於課稅年度在境內居住1天以上未滿31天，其生活及經濟重心在中華民國境內。三、無戶籍、於課稅年度內在境內居留合計滿183天以上者。

不過考慮到海外工作者碰到疫情無法回台，可能在台灣未滿31天，就會衍生報稅問題。

安永執業會計師楊建華指出，海外工作者若受疫情影響無法回台，影響在台居住天數變化，而對「居住者」身分的認定產生疑義，建議沿用以前年度的身分先進行申報；稽徵機關查核時，提供相關事證即可，國稅局會依個案情形從寬認定屬居住者或非居住者。

●未上市櫃公司股票交易所得今年起需課稅

財政部指出，「所得基本稅額條例」（即最低稅負制）目的是對因享有租稅優惠、只需繳很少稅或可完全免稅的個人及公司，課徵基本稅負，促進租稅公平。

最低稅負制2020年修正後，主要是把未上市、未上櫃且未登錄興櫃的股票（簡稱未上市櫃股票）交易所得，重新納入個人課稅項目；不過，為避免「殃及無辜」，放寬符合條件的高風險新創公司股票交易可排除適用。

修正新規於去年生效、今年5月申報去年所得時適用；楊建華提醒，民眾應記得申報未上市櫃股票交易所得，以因免漏報或短報而遭罰。

●房地合一2.0上路 交易預售屋者注意

實價登錄2.0在去年7月上路後，預售屋成交後應即時申報，且買受人不得將預售屋紅單（購屋買賣預約單）轉售給第三人；同時間上路的房地合一稅2.0也明定，預售屋及其坐落基地交易視同房地交易，應按房地合一稅2.0規定申報繳稅。

也就是說，預售屋交易時間點落在去年6月30日以前，所得計入綜合所得額，按照5%至40%累進稅率課稅、營利事業適用20%稅率，今年5月申報。

若是在去年7月1日以後交易，個人在交易日次日30天內申報、營利事業則是落在今年5月申報。至於個人與營利事業適用稅率以持有時間計算課稅，舉例來說，若持有時間2年以內，適用稅率45%；超過2年未達5年為35%。（編輯：翟思嘉）1110405