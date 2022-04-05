手機報稅2.0上路 編修功能擴大可增修所得資料

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今年手機報稅再進化，除新增編修功能，也可透過連結電子支付帳戶及行動支付繳稅。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者張璦台北5日電）報稅季將登場，財政部表示，今年手機報稅再進化，除新增編修功能，也可透過連結電子支付帳戶及行動支付繳稅；另一報稅便民亮點，民眾將可透過線上預約次日起3天內臨櫃服務時段。

今年綜合所得稅申報繳納期為5月1日至31日止，目前無延長。財政部北區國稅局統整今年報稅季祭出2大便民服務。

●手機報稅2.0登場 可增修扶養親屬、所得與扣除額資料

民眾今年若選擇使用手機裝置進行申報及繳稅作業，直接打開瀏覽器（建議使用Safari或Chrome）搜尋「報稅」進入「財政部電子申報繳稅服務網」，點選綜所稅結算申報，選擇「手機版」。

首先，可透過行動電話認證（需用4G或5G行動網路，搭配納稅義務人本人門號）、「戶口名簿戶號+查詢碼」或「行動自然人憑證」3擇1完成身分認證；接著，系統會自動帶入申報戶成員的所得及扣除額資料，並自動計算稅額，民眾按照後續簡單操作步驟即可完成申報。

手機報稅過去僅能修改電話和地址等資料，適合所得單純、無需編修資料的納稅人。今年，民眾若需修改或增訂扶養親屬、所得額、扣除額等資料，將可切換至「編修模式」操作。

繳稅環節方面，除了原先可用委託取款轉帳、信用卡、ATM、活期（儲蓄）存款帳戶方式繳稅，民眾今年將能透過手機報稅頁面，連結至行動支付與電子支付完成繳稅。

不過，北區國稅局提醒，目前外僑納稅義務人尚非手機報稅2.0可適用對象，建議採用電腦裝置辦理網路報稅。

●報稅預約制度再精進 分流避人潮又省時

財政部表示，去年報稅開放網路及電話預約服務，確實有效分流人潮，今年再強化預約系統，各地區國稅局全面開放網路及電話0800-000-321預約，民眾可預約「次日起3天內」的時段，依時段至現場報到取號，系統會自動優先叫號、服務，減少等候時間。

民眾若無提前預約，要當天報稅者也可以利用網路線上取號，先查詢國稅局的叫號進度及現場等候人數，選擇避開人潮較多的時段。（編輯：謝佳珍）1110405