內政部推自然人憑證APP 報稅免插卡、免記帳密

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北16日電）內政部今天推出「行動自然人憑證APP」，安全性符合國際標準，民眾只須下載APP並完成註冊後，就可以指紋或臉部辨識進行身分識別或網路簽名，報稅等政府服務就可免插卡、免帳號密碼。

內政部透過新聞稿表示，今天推出的「行動自然人憑證APP」除了將自然人憑證的簽章行動化外，並整合原有台灣行動身分識別APP的身分識別功能，免除過往實體IC卡、讀卡機及桌機的限制。

內政部指出，民眾首次使用APP時，只需先到電腦登入「行動自然人憑證平台」，以實體卡註冊後，電腦就會顯示專屬QR code，再以行動裝置使用APP掃描QR code，APP將引導使用者以生物特徵進行認證，確認後完成驗證即註冊成功，未來只需透過行動自然人憑證APP，完成生物辨識後，就能快速登入網站，縮短登入流程。

內政部說，為確保「行動自然人憑證APP」的安全性及隱私性，「行動自然人憑證APP」已通過經濟部工業局安全標章第3級及FidO 2.0（線上快速識別，Fast IDentity Online）國際標準，符合數位身分第3級（LoA3）驗證程度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

內政部表示，民眾登入進行生物特徵驗證時，只是利用原本儲存在手機內部的臉部或指紋，確認是本人後，才啟動後續的驗證機制，兼顧使用方便性、安全性，以及新時代行動身分識別及行動簽章機制。

內政部指出，目前行動自然人憑證系統已完成與報稅系統、個人化資料自主運用（MyData）平台及健保網路服務平台等56個系統介接，免除民眾對各項政府服務須記密碼的困擾。（編輯：黃國倫）1110216

（內政部提供）

（內政部提供）