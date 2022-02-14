1月稅收2032億創歷年同期新高 綜所稅年增32%
2022/2/14 16:20（2/14 16:38 更新）
財政部公布1月賦稅收入新台幣2032億元，年增8.4%。（中央社檔案照片）
（中央社記者謝方娪台北14日電）財政部今天公布1月賦稅收入新台幣2032億元，年增8.4%。由於1月上市櫃股票日均成交量、交易日數皆較去年同期少，1月證交稅年減17.8%；綜所稅則大增32%。
財政部指出，1月總稅收、關稅、綜所稅、贈與稅、營業稅皆創歷年同月新高；印花稅則創歷年單月新高。
財政部今天公布年1月賦稅收入初步統計，1月實徵淨額為2032億元，年增158億元、增幅8.4%，以綜所稅增加93億元、營業稅增加67億元、營利事業所得稅增加31億元較多，不過證交稅減少38億元、貨物稅減少12億元。
1月綜所稅實徵淨額386億元，年增93億元、增幅32%，主因今年農曆春節連假落在1月底，年終獎金扣繳稅款提前入帳，加以房地合一課徵所得稅及盈餘分配所得扣繳稅款增加所致。
1月證交稅實徵淨額為174億元，年減38億元、減幅17.8%。（編輯：潘羿菁）1110214
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