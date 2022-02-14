更多編輯台推薦新聞：
把愛傳出去 大熊貓與小小龍禪思之旅
文化

把愛傳出去 大熊貓與小小龍禪思之旅

蒲亭為何施壓烏克蘭、拜登斡旋籌碼夠嗎 專家細說6大問題
國際

蒲亭為何施壓烏克蘭、拜登斡旋籌碼夠嗎 專家細說6大問題

冬奧為何會在北京？主辦城市如何選出？美聯社分析一次看
運動

冬奧為何會在北京？主辦城市如何選出？美聯社分析一次看

胡詠芝任台北車站首名女站長 要讓百年台鐵穩健前進
生活

胡詠芝任台北車站首名女站長 要讓百年台鐵穩健前進

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
檢疫減為10天 陳時中：評估疫苗覆蓋率等3關鍵 最快3月中上路
首頁 / 產經

1月稅收2032億創歷年同期新高 綜所稅年增32%

2022/2/14 16:20（2/14 16:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
財政部公布1月賦稅收入新台幣2032億元，年增8.4%。（中央社檔案照片）
財政部公布1月賦稅收入新台幣2032億元，年增8.4%。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北14日電）財政部今天公布1月賦稅收入新台幣2032億元，年增8.4%。由於1月上市櫃股票日均成交量、交易日數皆較去年同期少，1月證交稅年減17.8%；綜所稅則大增32%。

財政部指出，1月總稅收、關稅、綜所稅、贈與稅、營業稅皆創歷年同月新高；印花稅則創歷年單月新高。

財政部今天公布年1月賦稅收入初步統計，1月實徵淨額為2032億元，年增158億元、增幅8.4%，以綜所稅增加93億元、營業稅增加67億元、營利事業所得稅增加31億元較多，不過證交稅減少38億元、貨物稅減少12億元。

1月綜所稅實徵淨額386億元，年增93億元、增幅32%，主因今年農曆春節連假落在1月底，年終獎金扣繳稅款提前入帳，加以房地合一課徵所得稅及盈餘分配所得扣繳稅款增加所致。

1月證交稅實徵淨額為174億元，年減38億元、減幅17.8%。（編輯：潘羿菁）1110214

延伸閱讀
2021年租稅負擔率13.3% 創2009年以來新高稅收創高地方政府收紅包 統籌分配款估多發360億基本工資調漲、綜所稅免稅額提高 今年新制一次看基本生活費調升至19.2萬元 今年5月逾200萬戶可省稅台股去年飆漲3486.31點史上第三強 上演7大驚奇
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族