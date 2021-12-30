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111年元旦新制
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111年元旦新制3/15

基本工資調漲、綜所稅免稅額提高 明年新制一次看

2021/12/30 12:06（12/30 12:37 更新）
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行政院30日公布明年元旦19項新制，包含基本工資調漲、軍公教調薪4%、提高綜所稅免稅額、補助淘汰老舊機車等。圖為報稅人潮。（中央社檔案照片）
行政院30日公布明年元旦19項新制，包含基本工資調漲、軍公教調薪4%、提高綜所稅免稅額、補助淘汰老舊機車等。圖為報稅人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院今天公布明年元旦19項新制，包含勞工基本工資調漲、調高基本生活費、調高綜所稅、遺產稅和贈與稅的免稅額、調高「貧窮線」等；軍公教調薪4%也列為元旦新制，但須待立法院審議通過。

行政院綜合業務處今天在行政院會報告「111年元月實施之利多便民措施」，分為加薪、減稅、增福利等3面向。

加薪部分，勞工基本工資調漲，月薪由新台幣2萬4000元調至2萬5250元，時薪由160元調至168元，約245萬名勞工受惠；勞工值日（夜）班工作計入延長工時後，勞工值日（夜）工作超過正常工時部分將計入延長工時並給付加班費。

軍公教調薪4%，包括薪俸額、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項，均調足4%，以業務費進用人員亦同，約有104萬人受惠，且公立幼兒園契約進用人員、非營利幼兒園及職場教保服務中心各類人員比照調整，約1萬名員工受惠；但必須待立法院審議通過。

（行政院提供）
（行政院提供）

減稅措施部分，民國110年度每人基本生活費提高至19.2萬元，預估229萬戶受惠，明年5月申報綜合所得稅時適用；調高綜合所得免稅額等減稅優惠，預估644萬戶受惠；遺產稅免稅額由1200萬元調高至1333萬元、贈與稅免稅額由220萬元調高至244萬元。

另外，延長現股當日沖銷交易按千分之1.5稅率課徵證券交易稅3年，直到113年12月31日；延長電動汽機車減徵貨物稅至114年12月31日；延長授權地方政府免徵電動汽機車使用牌照稅至114年12月31日。

（行政院提供）
（行政院提供）
（行政院提供）
（行政院提供）

同時，調降滯納金加徵率及方式，按滯納數額加徵1%，總加徵率由15%降為10%，以確保稅收兼顧納稅義務人權益；軍公教繳付退撫基金，改為「提繳時免稅、領取時繳稅」，與勞工及私校教職員退休制度一致，預估約有67萬人受惠。

增福利方面，明年將調高低收入戶最低生活費，調整後最高為台北市1萬8682元，最低為福建省1萬2792元；補助教育實習學生每人每月獎助金5000元，最高6個月可領3萬元；提升農民福祉，為鼓勵退伍青年返鄉務農，退伍軍人轉而從農可參加農保及提繳農民退休儲金。

另外，也補助淘汰老舊機車，111年至112年完成96年6月30日前出廠老舊機車車籍報廢及車體回收，每輛補助2000元；推動閒置旅館及公私有房舍轉型社宅，業者享地價稅、房屋稅及租金部分營業稅免徵、修繕及租金差額補助；房客享5至8折租金優惠及更安全、舒適的生活環境，減輕疫情對旅館業衝擊並活化低度使用國、公有房舍，預計2年增加2萬戶社宅。

明年也將提升「海域遊憩資訊一站式平台」功能，民眾從事海域遊憩活動所需法令規定、海況預報、遊憩活動申請等都能使用；另建置廢車回收一站式平台，可申辦車體回收、車籍報廢、繳納汽燃費、繳納牌照稅及申請獎勵金等業務。（編輯：謝佳珍）1101230

（行政院提供）
（行政院提供）
（行政院提供）
（行政院提供）
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