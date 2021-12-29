新設餐飲業空污防制規範 111年元旦實施

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（中央社台北29日電）營業規模達1000平方公尺或300座位數以上的新設立餐飲業者，需於民國111年元旦起符合空污管理辦法，台北、新北另有加嚴規範；辦法包含管制油煙處理、防污設備定檢及記錄等。

行政院環境保護署今年2月發布「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」，原訂新設列管餐飲業原應於今年7月1日起符合規範，既存餐飲業應於111年2月1日起符合規範。

由於今年5月受到COVID-19疫情影響，環保署延後新設列管餐飲業實施時間自明年元旦起，既存餐飲業則維持2月1日不變。

環保署表示，餐飲業屢遭陳情，以油煙污染案件為多數，限制對象為營業規模達1000平方公尺或300座位數以上餐飲業，多數為飯店、會館或百貨公司內設立的餐飲業，公民營企業、機關或學校內設置餐廳。

另外，台北市針對燒烤店、排餐館及資本額達新台幣10萬元且營業面積100平方公尺以上的餐飲業管制；新北市則針對燒烤店、排餐館、連鎖餐飲、營業面積達100平方公尺或300座位數以上餐飲業納入管制。

相關規範包含餐飲業所設置集氣系統位置應於烹飪區一定距離以內，上吸式氣罩及側吸式氣罩集氣流速分別應達每秒0.5公尺及每秒3公尺以上；油煙處理設備處理量應大於集氣系統集氣量；受管制業者亦需依規範內容定期檢視污染防制設備操作情形，並將操作狀況及清潔保養情形做成紀錄，且保存2年等。（編輯：張芷瑄）1101229