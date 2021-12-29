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111年元旦新制
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111年元旦新制3/12

中市生育津貼元旦起每胎2萬 公托月費調為7千

2021/12/29 16:27（12/29 16:36 更新）
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台中市西屯鵬程托嬰中心29日舉行開幕儀式，台中市長盧秀燕（前右3）出席同慶，會中表示民國111年起社區公共托育家園調降收費，扣除補助後等於家長每月只需負擔新台幣3000元，是全國最便宜的小公托，減輕送托家庭經濟負擔。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 110年12月29日
台中市西屯鵬程托嬰中心29日舉行開幕儀式，台中市長盧秀燕（前右3）出席同慶，會中表示民國111年起社區公共托育家園調降收費，扣除補助後等於家長每月只需負擔新台幣3000元，是全國最便宜的小公托，減輕送托家庭經濟負擔。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 110年12月29日
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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市長盧秀燕今天出席西屯鵬程托嬰中心開幕儀式時宣布，明年元旦起台中市生育津貼每胎從1萬元提高到2萬元，而社區公共托育家園月費則從1萬元調降至7000元，打造幸福城市。

公設民營的西屯鵬程托嬰中心今天開幕，盧秀燕在開幕時致詞表示，除了生育津貼每胎提高到2萬，社區公托家園月費也調降到7000元，大大減輕家長負擔，打造台中成為幸福城市。

盧秀燕表示，明年起社區公共托育家園調降收費，每月僅收費7000元（含餐點費），扣除托育補助4000元，等於家長每月只需負擔3000元，是全國最便宜的小公托（收容12人以下），減輕送托家庭的經濟負擔；而10年沒有調整的生育津貼，明年起也將從每胎1萬元提高至2萬元，讓年輕人「願生敢養」。

盧秀燕指出，西屯鵬程托嬰中心是台中市第18座公托，3年內台中市公托數量已經增加超過3倍，落實公托倍增目標，市府持續編列預算，同時爭取中央補助，未來繼續努力提供安全、舒適、快樂及友善的托育環境。

台中市社會局說明，西屯鵬程托嬰中心採日間托育，由6名專業人員照顧24名嬰幼兒，收托時間為週一至週五上午8時到下午6時，每月收費7000元，並可協助家長申請托育費用補助；只要設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，父母或監護人有一方設籍於台中市，且符合收托資格者都可報名登記。（編輯：卞金峰）1101229

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