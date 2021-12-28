北市119高效能勤務派遣系統升級 元旦上路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北28日電）台北市消防局今天表示，119高效能勤務派遣系統元旦將正式啟用，增加多元受理報案、建構視覺化平台和空間定位即時偵測功能，訴求「精準、快速、安全」，以精準守護市民安全。

消防局今天舉行「119高效能勤務派遣系統」記者會，由台北市長柯文哲主持，且特別邀請戲劇「火神的眼淚」導演蔡銀娟操刀形象影片，演員温昇豪公益演出並擔任119智能派遣大使，影片概念訴求「未來‧科技‧精準」，展現善用科技智慧守護市民的決心。

台北市119高效能勤務派遣系統將於明年1月1日正式啟用，消防局指出，新的勤務派遣系統有3大亮點，分別為「精準、快速、安全」。

內容包括有多元受理報案，活用電子圍籬、自動判斷案情及多功能偵測提醒，讓報案訊息精準掌握；其次，建構視覺化平台（戰力儀表板），強化訊息傳遞，利用雲端技術，讓派遣更快速；最後，空間定位即時偵測、數位即時資訊傳輸及跨域整合CMS（交通局資訊可變標誌），提醒市民避開災害現場路段及精準守護安全。

消防局表示，完善的資訊系統需要過去經驗的累積，以及新技術的加入，導入AI智能及e化運用提升執勤效能，台北市119的服務將全面邁向新紀元。（編輯：張銘坤）1101228