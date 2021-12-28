勞工正常工時以外值日夜 111年元旦起都算加班

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（中央社記者吳欣紜台北28日電）過去雇主會在工作時間外要求勞工「值日夜」，以往都認定與日常工作有別而不算工時，但民國111年元旦起，都將回歸勞基法，工時以外的值日夜都將視為加班。

勞動部過去曾訂定「事業單位實施勞工值日（夜）應行注意事項」，但從111年1月1日起開始將停止適用。

勞動部表示，過去有部分公司會在工作時間外安排勞工「從事非勞動契約約定之工作」，包含處理緊急文件、接聽電話、巡察事業場所等，由於過去認定勞工在值日夜的態樣有別於平日的工作，因此都沒有認定值班為工作時間。

不過，隨著工作型態轉換，以及考量勞工在值班時不論空間與時間上都難脫離雇主的指揮監督，因此「事業單位實施勞工值日（夜）應行注意事項」將從111年1月1日起停止適用。

也就是說，從明年元旦開始，雇主如果有讓勞工從事值日（夜）工作，一律認屬工作時間，超過正常工作時間的部分，應計入延長工時時數並給付加班費。

勞動部提醒，如果雇主違反規定，恐涉及勞基法未給付加班費、輪班間隔不到11小時或是違反7休1等規定，可開罰新台幣2萬至100萬元。（編輯：張雅淨）1101228