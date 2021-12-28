台中市生廚餘強制回收規定元旦上路 違者將開罰

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市政府111年元旦起，將實施「生廚餘分類回收排出規定」，環保局人員表示，未配合落實生廚餘回收者，將先行輔導，如仍未改善則處以新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

繼熟廚餘強制回收後，台中市政府從明年元旦起將實施「生廚餘分類回收排出規定」新制，全市實施生廚餘強制回收。

台中市環保局日前表示，生廚餘包括果皮及水果殘渣、未經烹飪的各式蔬菜殘渣（包括皮、籽及菜心、塊莖）、沖泡過的茶葉渣、咖啡渣、黃豆渣等。

環保局指出，市民須配合落實廚餘分2類，瀝除水分去雜質，交由清潔隊垃圾車回收，違者環保局將先行勸導改善，如仍無改善將依廢棄物清理法處1200元以上6000元以下罰鍰。

環保局表示，市府在外埔綠能生態園區設有生廚餘厭氧發電廠，透過厭氧發酵67天就能產生綠電，比傳統堆肥處理更有效率，還可獲取賣電收益；且生廚餘強制回收後，處理費每公噸1500元，也比焚化爐處理費2200元低。

對於生廚餘明年元旦起強制回收，台中市議員邱素貞認為，市府願意從源頭減量的角度來推動環保工作，值得肯定；但需要多向民眾宣導教育，也要留意是否會造成民眾垃圾分類上的困擾，才能避免衍生民怨。

台中市議員曾朝榮則說，距離元旦不到一週，民眾每天追垃圾車，丟完垃圾就走，根本不知道有這項政策，顯然宣傳不足，政策貿然上路，會讓民眾措手不及。（編輯：卞金峰）1101227