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111年元旦新制
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111年元旦新制1/7

基本工資111年元旦起調漲 月薪2萬5250元

2021/12/28 10:31（12/28 10:49 更新）
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基本工資民國111年將調漲至月薪新台幣2萬5250元、時薪168元。（中央社製圖）
基本工資民國111年將調漲至月薪新台幣2萬5250元、時薪168元。（中央社製圖）
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（中央社記者吳欣紜台北28日電）民國111年多項新制上路，攸關勞工生活的基本工資也將調漲，月薪從新台幣2萬4000元調升至2萬5250元、時薪從160元調升至168元，預估有245萬名勞工受惠。

基本工資將從111年1月1日起調升，月薪由2萬4000元調整至2萬5250元，調升1250元，調幅約為5.21%；時薪則比照月薪調幅，由160元調整至168元。

根據勞動部統計，基本工資月薪調升後約有194.28萬名勞工受惠，時薪部分則約有51.11萬名勞工受惠。

配合基本工資調升，勞保、勞退投保金額分級表也將同步跟進調整，在勞保分級表部分，將現行月投保薪資第1級2萬4000元修正為2萬5250元，原本第2級2萬4001元至2萬5200元刪除，將原本第3級改為2萬5250元至2萬6400元，並調整薪級等級，約影響349萬人；至於勞退分級表則約影響151.3萬人。

以聘僱一名領取基本工資勞工來計算，配合月薪調至2萬5250元，雇主、勞方及政府負擔比例為7比2比1，雇主勞保費負擔為2033元、每人增加101元，勞工自行負擔保費為581元、增加29元，政府負擔290元、增加14元。（編輯：張雅淨）1101228

基本工資民國111年元旦起調漲，月薪從新台幣2萬4000元調升至2萬5250元、時薪從160元調升至168元。（中央社檔案照片）
基本工資民國111年元旦起調漲，月薪從新台幣2萬4000元調升至2萬5250元、時薪從160元調升至168元。（中央社檔案照片）
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