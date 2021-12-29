2022年金融新制 保單紓困、理專十誡2.0元旦上路

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（中央社記者謝方娪台北29日電）金管會公布2022年1月起將陸續實施的金融新制，其中與民眾荷包重大攸關有4項，包含在單一壽險公司最高可動支新台幣10萬元的保單借款紓困、防堵理專盜領客戶存款的「理專十誡2.0」，都將在元旦上路。

1.壽險業首季將開辦保單借款優惠利率紓困方案

因應今年中旬嚴峻疫情，金管會曾協調壽險業者於7月至9月開辦保單借款紓困方案，考量紓困成效良好，且農曆春節期間國人短期資金需求會大幅上揚，金管會拍板同意壽險業者於2022年起、每年首季常態化辦理保單借款紓困。

保單借款紓困申請期限將自明年元旦開始至明年3月底為止，針對經審核符合生活困難需要紓困等條件的保戶，單一要保人在單一壽險公司累計借款金額最高10萬元，利率比照借款時勞動部公告的勞保紓困貸款年利率，優惠期間3年，助經濟弱勢者度過難關。

2.理專十誡2.0上路 強化銀行預警功能

理專及行員盜領客戶存款事件層出不窮，今年至目前為止，金管會已對發生弊案的銀行開出5000萬元罰單。

除了祭出棍子，金管會推動加強版「銀行防範理財專員挪用客戶款項相關內控作業原則」，俗稱「理專十誡2.0」，要求銀行加強防範理專自製對帳單給客戶、與客戶有私下資金往來等行為，新制將在明年元旦起上路，力拚從源頭防堵舞弊可能性。

3.2022年壽險業新契約責任準備金利率維持不動

保單責準利率指壽險業就簽發保單提存未來年度責任準備金所適用的利率，當責準利率越低，未來給付保險金責任經利率折現後應提存的金額越多，壽險業為避免虧損，就會收取較高的保費；反之，當責準利率越高，壽險業提存金額就會變少。

考量各幣別公債利率水準趨勢和今年差距不大，金管會拍板2022年度起壽險業適用的各幣別新契約責任準備金利率維持不動，對民眾而言，至少2022年上半年相同保單保費將維持和今年差不多的價位。

4.銀行展延個人債務協處機制至2022年6月底

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）衝擊，金管會協調銀行延長實施個人債務協處機制至2022年6月底，若民眾受到疫情影響以致還款困難，明年6月底前均可向銀行申請房貸、車貸、消費性貸款及卡費緩繳或展延3至6個月，展延期間個人信用紀錄不受影響，已申請過的民眾若有需要仍可再次申請。（編輯：黃國倫）1101229