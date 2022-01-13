增加空污減量交易管道 環保署預告抵換拍賣辦法

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（中央社記者張雄風台北13日電）環保署今天預告「總量管制區空氣污染物抵換來源拍賣作業辦法」草案，增加有意在總量管制區發展的產業，取得空污抵換的管道，盼以經濟誘因讓業者思考污染減量或產業轉型的策略。

行政院環境保護署今天預告「總量管制區空氣污染物抵換來源拍賣作業辦法」草案。環保署說明，本草案主要為去年修正的高屏地區空氣污染物總量管制計畫，與其中的排放交易制度相互銜接。

根據高屏地區空氣污染物總量管制計畫，主要規範區域內各空氣污染物的總量上限，而業者可將減量額度進行交易；為活化運作機制，在去年修正交易辦法，調整展延核發比例，規範實際削減量差額證明的效期為3年，屆滿申請展延時打9折。

環保署指出，本次「總量管制區空氣污染物抵換來源拍賣作業辦法」草案訂定，各級主管機關得每6個月或於規範內各類空氣污染物抵換來源總和達50公噸以上，舉辦公開拍賣。

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環保署說明，總量管制是一種先限制整體污染量不增加，再透過經濟誘因促使管制區內的產業進行污染減量或產業轉型的策略，雖然這種策略在減量效果上不高，但它的經濟誘因能讓業者更多元的去思考該怎麼做。

環保署指出，本次修法重點包含拍賣公告內容，以及投、開標作業方式等，使各級主管機關在持有額度釋出上有一致性的作法，也讓有意在總量管制區發展的產業多了一種取得削減量差額的管道。（編輯：陳政偉）1110113