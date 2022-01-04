2025年再生能源占比難達標 經部：綠能目標總量不變

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（中央社記者曾智怡台北4日電）外界關切2025年能源占比，經濟部表示，比例變動並非總電量不足，考量用電成長，已規劃增加總發電量，綠能裝置量不變；且2025年三接上線後，可擴大燃氣調度發電，加上抽蓄水力等其他電能，持續穩定供電。

根據政府非核家園政策規劃，2025年時要能源發電占比要達到532，即燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%，不過，立法院預算中心指出，依據經濟部能源局資料，2025年的再生能源發電占比僅15.27%，未能達標。

經濟部今天發布新聞稿表示，提供給立院預算中心的資料，是因經濟高度成長、半導體設廠及台商回流等因素，帶動用電及發電量，使得總發電量由2575億度，成長至3175億度，且綠能裝置量不變情況下，分母變大才導致占比變小。

不過，能源局滾動考量用電成長，已有規劃增加總發電量，也反映在能源局的估算上，占比數字變化，並非電的總量不足。

經濟部表示，持續督導台電進行電源開發計畫，包含台電的大潭、興達、台中、協和及IPP等燃氣機組開發案，預估2021至2027年間燃氣機組約淨增加1460萬瓩，其中包含2024年新增100萬瓩，已由民營森霸電力110萬瓩得標。

至於節電議題，經濟部說明，現行規定已要求能源大用戶每年節電1%，統計2015至2020年能源大用戶整體已抑低用電成長157.27億度、節電率1.73%，未來將採取輔導獎勵與法規強制並行，提高產業公用設備能源效率基準，並要求系統用電效率提升。

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經濟部重申，政府已規劃至2027年電源開發路徑，以再生能源及低碳燃氣發電為主；短期供需規劃部分，今年台電大潭8號機如期上線十分關鍵，上線後會將現有氣源優先供氣給較高效率的燃氣機組，以提高全廠總發電量。

針對國民黨主席朱立倫稱台灣將變成「空污台灣」，經濟部表示並不正確，推動增氣減煤、發展綠能的能源轉型，才能降低燃煤及發電空污排放；即使經濟成長帶動用電成長，2020年空污排放量也已減少約1/2，到2025年更可減少2/3。（編輯：潘羿菁）1110104