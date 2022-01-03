北京冬奧倒數一個月 外交、疫情等事件烏雲罩頂

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（中央社北京3日綜合外電報導）距離北京冬奧開幕只剩下1個月時間，多國宣布外交抵制今年這場體壇盛事，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與彭帥事件尚未平息，讓冬奧前景蒙塵。

北京冬奧定於2月4日至20日舉行，由於北京曾在2008年舉辦夏季奧運，下月北京將成為全球首個主辦過夏奧及冬奧的城市。2008年時，外界認為，主辦奧運是中國崛起的重要象徵；這一次，中共統治者則宣稱希望奧運能激勵全球3億名冬季運動愛好者，並幫助世界團結應對疫情大流行。

由於本屆冬奧將在近3000名運動員加上工作人員組成的「泡泡」中舉行，因此將成為疫情爆發至今，防疫限制最嚴格的大型體育賽事。

儘管主辦方承諾打造「綠色、包容、開放、清潔」的奧運，但環保人士質疑上述說法，且霧霾仍是中國常見空汙現象，冬季尤其嚴重。

針對奧運相關爭議，中國外交部長王毅日前告訴官方媒體：「少數西方國家政客的政治操弄，無損奧運的精彩，只會暴露自己的醜陋。」

●人權紀錄

長期以來，人權組織一直呼籲針對中國人權紀錄抵制北京冬奧，特別是新疆維吾爾族穆斯林受到的待遇。

上月，美國拜登政府表示，考量到中國「在新疆持續進行的種族滅絕和違反人道罪行，以及其他侵犯人權行為」，因此不會派遣外交或官方代表參與北京冬奧。

儘管北京警告美國「將付出代價」，但這並未阻止澳洲、英國和加拿大加入外交抵制。不過，這些國家的運動員仍將正常參賽。

● 彭帥事件

中國面臨外界要求聲浪，希望北京能保證網球女將彭帥的安全。

這名現年35歲的兩屆大滿貫雙打冠軍公開指控前副總理張高麗性侵後，曾有近3週時間音訊全無。

此後，彭帥雖然重新出現在中國民眾眼前，但外界仍懷疑她並非完全自由且安全。這個事件勢將因北京奧運而更形突出。

●疫情

COVID-19病毒於2019年底在中國首度出現，此後中國一直奉行「清零策略」，具體措施包括嚴格的邊境管控、長時間隔離和局部封城。迄今為止，擁有1300萬人口的西安已被封城近2週。

受到高傳染力的Omicron變異株影響，北美職業冰球聯盟NHL已宣布禁止球員參加北京冬奧。

●體壇明星

在觀眾期待的明星選手方面，可望角逐第3枚奧運金牌的美國滑雪名將雪佛林（Mikaela Shiffrin）近日COVID-19病毒篩檢結果呈陽性，可能影響她的比賽。

日本花式滑冰一哥羽生結弦近期因腳踝受傷受到質疑，但他上月在日本花滑錦標賽上6度摘冠，接下來將在北京挑戰冬奧男子花滑金牌3連霸，以及至今無人能完成的4周半跳。

本屆冬奧中，美國韓裔奧運雪板金牌金善（Chloe Kim）也備受外界關注。在2018年的平昌冬奧中，她年僅17歲就拿下金牌。

此外，觀眾也相當關注本屆自由式滑雪金牌熱門人選、18歲的古愛凌（Eileen Gu）。她在加州出生長大，之後又從美國轉戰中國。

據美國數據分析公司Gracenote預測，挪威將連續第2屆冬奧在獎牌榜上名列第一。（譯者：施施/核稿：林治平）1110103