NHL不參加北京冬奧 球員大吐苦水

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（中央社蒙特婁29日綜合外電報導）北美職業冰球聯盟NHL禁止球員參加北京冬季奧運，球員今天大吐苦水，不滿聯盟連讓他們自行決定去或不去的選項都不願給。

美聯社報導，原有極大機會代表加拿大出征的波士頓棕熊（Boston Bruins）左邊鋒馬向（Brad Marchand）抨擊聯盟與工會，只知補足人手讓球季得以繼續，卻不打算讓球員選擇明年2月能否參加北京冬奧。

馬向在推特發表長篇推文說，「致回嗆離開期間該放棄薪水的人，問題不是那個」。

「讓球員自己做決定。」

塔拉聖柯（Vladimir Tarasenko）也是俄羅斯國家隊徵召的熱門人選之一，他說，如果可以選擇，他會暫時離開聖路易藍調隊（St. Louis Blues），代表國家出征。

NHL已經連兩屆不參加奧運，坦帕灣閃電隊（Tampa Bay Lightning）隊長史坦科斯（Steven Stamkos）表示，4年前球員是被剝奪機會，「今年從世界現況看來，顯然比較合乎情理」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1101230