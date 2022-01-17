稅收創高地方政府收紅包 統籌分配款估多發360億

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（中央社記者吳佳蓉台北17日電）受惠2021年營業稅、營所稅創新高帶動，財政部表示，全年中央統籌分配稅款實際收入遠比預算數增加，超出金額本週內將加發給地方政府，初估新台幣360億元，為史上最高。

中央統籌分配稅款為財政部從所得稅、營業稅、貨物稅及土增稅中，取一定比例發給地方政府的稅款，為地方政府重要財源，採按月發放，一年共12次；當年若稅狀況佳，實收入有超過預算數時，多出金額會在隔年1月中旬年度決算後，加發給地方政府。

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財政部國庫署今天舉行例行記者會，副署長顏春蘭表示，去年中央統籌稅款今天下午5時才會關帳決算，不過，初步看來，因去年營所稅、營業稅均成長不少，遠超過預算數，估計地方政府能因此再多領到360億元統籌稅款，將努力於本週內決算完發給各縣市。

對比過往數據，360億元的年前統籌稅款大紅包，金額已超越2018年的157億元紀錄，創史上新高，也反轉了2020年中央統籌稅款受疫情衝擊、實收入低於預算數情形。（編輯：黃國倫）1110117