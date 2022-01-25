2021年租稅負擔率13.3% 創2009年以來新高

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財政部初步統計，2021年台灣租稅負擔率為13.3%，比2020年上升1.2個百分點，是2009年以來新高。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳佳蓉台北25日電）財政部初步統計，2021年台灣租稅負擔率（不含社會安全捐）為13.3%，比2020年上升1.2個百分點，是2009年以來新高；主要是去年稅收豐沛且有大額遞延稅款入帳，但比起經濟合作暨發展組織（OECD）主要國家，台灣租稅負擔率仍偏低。

財政部今天在「近期經貿與稅收情勢」統計報告中，公布最新租稅負擔率預測，即賦稅收入占國內生產毛額（GDP）比重。

財政部表示，稅收既是政府主要財源，也是國民負擔，如按年中人口折算，2021年平均每人稅負估計為新台幣12萬1964元，比2020年增加2萬257元；進一步換算2021年租稅負擔率估為13.3%，比2020年一次上升1.2個百分點。

財政部說明，去年租稅負擔率上升，主要與稅收狀況良好有關，去年全國稅收達2兆8450億元，恢復正成長並創史上新高，年增18.6%。隨作為計算租稅負擔率分子的「賦稅收入」大增，因此拉升租稅負擔率表現。

去年稅收創高，除證交稅受惠台股交投熱絡大幅成長、進口暢旺帶動營業稅增加，以及企業獲利成長刺激營所稅衝高外，還有一大筆因紓困措施而遞延入帳的營所稅暫繳稅額，才會大幅拉高全國稅收表現。

台灣租稅負擔率仍普遍低於（OECD）主要國家水準。

台灣2021年租稅負擔率13.3%，與OECD主要國家2020年表現相較，僅略高於新加坡的12.2%，但均比美國的19.2%、南韓的20.1%、瑞士20.7%等國更低，更遠低於瑞典、丹麥的33.5%、46.5%。

財政部表示，租稅負擔率還有一種更整體的計算方式，就是同時看賦稅收入及社會安全捐占GDP的比重，所謂社會安全捐，包含勞保、健保、勞退新制等共10多項負擔。

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統計2020年社會安全捐負擔共1兆1936億元，年增97億元，增幅0.8%，其中以勞退新制因平均投保（提繳）金額與人數持續成長而增加80億元最多，勞保因費率與基本工資調升，增加65億元次之，勞退舊制及國民年金因提存戶數、被保險人數減少，分別減65億元、11億元。

換算含社會安全捐的租稅負擔，台灣2020年比重為18.1%，比前一年度上升1個百分點。（編輯：林淑媛）1110125