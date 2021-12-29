維護租稅公平 立委促國稅局提升欠稅追查執行效率

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（中央社記者范正祥台北29日電）立委今天審查財政部北區國稅局111年度預算案時，提案要求提升欠稅追查執行效率與避免欠稅個人及企業計畫性脫產迴避稅收課徵。對此，北區國稅局回應，維護租稅公平，力保正義合理。

立法院財政委員會今天繼續審查111年度中央政府總預算案有關財政部及所屬歲出預算。會中，協商處理立委所提預算提案時，欠稅大戶問題成為討論焦點之一。

民進黨立委林楚茵、郭國文、鍾佳濱等人提案，國內欠稅大戶眾多，欠稅追查的執行效率有提升空間。林楚茵說，很多民眾的感覺認為，一般民眾都認真繳稅，但是欠稅大戶就有辦法移轉資產規避應納稅捐，必須認真面對欠稅追查問題。

民眾黨立委張其祿和國民黨立委曾銘宗、李貴敏也有共同提案，要求北區國稅局及所屬盤點地區欠稅5年以上個人和大戶，並針對如何採行具體有效的催徵手段、如何避免欠稅個人和企業計畫性脫產迴避稅收課徵，向立法院提出書面報告。

提案指出，財政部今年7月公告個人欠稅超過新台幣1000萬元及營利事業欠稅超過5000萬元案件，國內包含企業和個人的欠稅大戶，全國公告件數955件，金額約1001億餘元，不只長期欠稅，有部分欠稅人在國內沒有財產可以處分，難以執行追討，且有部分欠稅追繳期限即將屆滿，明年3月後停止追討，共約338億元。

對於立委提案，財政部北區國稅局回應，非常重視維護租稅公平，也一直在做；為了保全稅捐、清理欠稅，也有很多的方案，持續維護租稅公平，力保正義合理。

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北區國稅局明年度預算案「國稅稽徵業務」項下編列「稅款徵收及處理」預算1億1459萬餘元，辦理各項國稅徵收、稅捐及罰鍰新舊欠稅清理、罰鍰案件等作業。

立法院財政委員會今天協商預算案時，併案處理林楚茵等各黨派立委所提要求提升欠稅追查執行效率相關提案，決議對於財政部北區國稅局明年度預算案「稅款徵收及處理」預算，凍結250萬元，在1個月內提交書面報告後，始得動支。（編輯：趙蔚蘭）1101229