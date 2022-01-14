因應國際反避稅趨勢 行政院核定CFC制度明年上路

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（中央社記者謝方娪台北14日電）因應全球稅改，行政院今天核定營利事業及個人「受控外國公司」制度（CFC制度）將於2023年上路，台商或個人在低稅負國家或地區設有受控外國公司，將比照國內企業課稅，確保台灣掌握課稅權。

因應全球企業最低稅負制，財政部除了研擬調高國內最低稅負制稅率可行性，也研議受控外國公司（CFC）制度上路時間點。財政部今天傍晚指出，行政院已核定營利事業CFC制度及個人CFC制度分別自2023年度及2023年1月1日施行。

為防堵台商或個人在低稅負國家或地區成立受控外國公司，保留盈餘不分配以規避稅負，營利事業CFC制度及個人CFC制度分別已在2016年及2017年完成立法，不過，為避免對台商全球投資布局造成影響，施行日期授權由行政院訂定。

財政部說明，為因應經濟合作暨發展組織（OECD）推動實施全球企業最低稅負制，行政院今天已正式核定營利事業CFC制度及個人CFC制度自明年施行，以接軌國際反避稅趨勢並維護租稅公平。

CFC制度為台灣反避稅措施的一環，目的在防止台商於低稅負國家或地區設立受控外國公司，將利潤移轉並保留於低稅負地區，再控制其股利決策刻意不分配盈餘，規避在台灣繳稅。

待CFC制度上路後，台商在低稅負國家或地區設立受控外國公司，將比照國內企業課稅，也在全球最低稅負制即將上路時，確保台灣掌握課稅權。（編輯：張均懋）1110114