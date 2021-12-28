立院三讀軍公教繳付退撫基金免稅 明年報稅適用

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立法院28日三讀修正通過，軍公教人員繳付的退撫基金費用，不計入繳付年度薪資收入課稅。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王揚宇台北28日電）立法院會今天三讀修正通過公立學校教職員退休資遣撫卹條例、公務人員退休資遣撫卹法等部分條文，讓軍公教人員繳付的退撫基金費用，不計入繳付年度薪資收入課稅，並回溯自民國110年1月1日施行。

此外，立法院會今天也三讀修正通過政務人員退職撫卹條例部分條文，規定政務人員繳付的自提儲金，不計入繳付年度薪資收入課稅，並回溯自110年1月1日施行。

現行軍公教人員在職繳付的退撫基金費用，須納入年度薪資收入課稅，與勞工及私立學校教師規定不同，為使各類人員課稅規定一致，以兼顧稅賦衡平，行政院、考試院提出修法版本。

立法院司法及法制、教育及文化、外交及國防委員會，今年4月先後初審通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案、公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案、公務人員退休資遣撫卹法等部分條文修正草案、政務人員退職撫卹條例部分條文修正草案。全案須交由黨團協商。

立法院會今天進行處理前，朝野黨團協商後取得共識。

三讀修正通過條文規定，公務人員、教職員退休後所領的月退休金，或遺族所領月撫卹金或遺屬年金給付金額，以及軍官、士官退伍除役後所支領退休俸、贍養金及遺族所支領的遺屬年金給付金額，於中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正、負5%時，應予調整等，或至少每4年應予檢討。

三讀通過條文明定，其調整比率，由行政院會同考試院或考試院會同行政院，考量國家經濟環境、政府財政與退輔基金準備率定之。

此外，退休再任私校職停領退俸的規定，在民國108年8月被宣告違憲，行政院會3月初通過相關配套修法，刪除違憲條文；此部分今天在立法院會處理時，三讀修正通過，刪除相關條文。

例如，刪除支領或兼領月退休金的退休教職員，因再任私立學校職務且每月支領薪酬總額超過法定基本工資，停止領受月退休金權利的規定等。

完成立法程序後，國民黨立委林奕華發言指出，本來行政院所提修法版本的實施日，定於111年1月1日，但在協商時，國民黨團希望從今年實施，感謝行政院有所讓步，民進黨團也接受。

民進黨立委林宜瑾表示，今天三讀修正通過的施行日，是回溯至2021年1月1日施行，讓公立學校老師明年報稅時，就可以適用此新稅制，也讓台灣經濟發展果實，全民共享。（編輯：張均懋）1101228