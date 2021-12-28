勞工及配偶新增2日產檢、陪產檢假 薪資政府出

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（中央社記者吳欣紜台北28日電）立法院今天三讀通過修正性別工作平等法部分條文，讓勞工配偶有陪產檢和陪產假共7日，較現行規定增2日，勞動部說，新增2天的薪資由雇主先支付，後續再向勞保局申請。

現行勞工懷孕可享產檢假5日、配偶陪產假5日，薪資由雇主支應，因應少子女化趨勢，立法院會今天三讀通過修正性別工作平等法部分條文，明定勞工妊娠期間，雇主應給予產檢假7日，陪伴配偶則有陪產檢和陪產假共7日，產檢假、陪產檢假、陪產假薪資照給。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天接受媒體聯訪指出，為了建構友善生養環境及考量中、小、微型事業單位的負擔，不論是產檢假、陪產假及陪產檢假，修法新增的2日薪資費用，全都由政府補助。

黃維琛說，產檢假日數由5日增加為7日，這項規定在修法前已於7月1日上路，如果雇主有給優於法令的2日薪資，都可向勞保局申請補助；根據統計，從7月1日至今，有475件次共547人申請，補助約128.1萬。

黃維琛指出，配偶的陪產假及陪產檢假將於修法通過後上路，配偶可以在7日的額度內自行運用，看是要陪產或者是陪產檢，新增的2日薪資也由雇主先支應，後續再向勞保局提出申請。

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根據統計，法案通過後，產檢假部分約10.2萬名勞工受益，預估經費約新台幣2.4億元，而陪產及陪產檢假約11.9萬名勞工受益，預估經費為3.8億元。

黃維琛也提醒，立法院三讀修法過後，不論是產檢假、陪產假及陪產檢假規定，只要勞工向雇主提出請假請求，雇主都不得拒絕，否則可開罰2萬至30萬，還可公布事業單位或事業主名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及處分金額。（編輯：陳政偉）1101228