國稅局推遺產稅申報稅額試算服務 2022年元旦上線

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（中央社記者曾智怡台北20日電）為協助民眾快速辦理遺產稅申報，財政部今天表示，遺產稅申報稅額試算服務2022年1月1日上線，國稅局從「被動受理申報」轉換為「主動協助申報」角色，預估適用對象占遺產稅申報案件比率約7成。

財政部今天舉辦「遺產稅申報稅額試算服務」啟動記者會，財政部長蘇建榮出席。

財政部自去年7月1日起，推動國稅局單一窗口查詢金融遺產服務，並自今年9月1日起，金融機構將金融遺產資料提供國稅局，由國稅局統一回復民眾，解決民眾原需分別洽金融機構或郵局查詢及領取資料的不便。

財政部指出，自民國109年7月實施以來，受理申請案總計達11萬件，查詢金融遺產資料高達86萬多筆，每月均均受理申請案約6500件、查詢金融遺產資料5萬多筆，服務量能逐步擴大。

蘇建榮致詞時表示，如今進一步規劃「遺產稅申報稅額試算服務」，國稅局從「被動受理申報」轉換為「主動協助申報」，可有效解決繼承人、代理人洽詢各金融機構領取金融資料的不便，同時節省人力成本，盼如同所得稅申報那樣簡便，新服務將在明年1月1日上線。

財政部指出，民眾利用線上或洽任一國稅局、各直轄市地方稅稽徵機關臨櫃申請查詢被繼承人金融遺產資料時，併同勾選申請稅額試算服務及延期申報，國稅局於受理申請後30個工作日內將處理。

財政部說，國稅局將對符合一定條件的遺產稅案件提供申報稅額試算通知書，經民眾確認試算內容無誤，選擇線上登錄，或採簽章寄回被繼承人戶籍地國稅局，或就近洽任一國稅局臨櫃遞送，即可完成遺產稅申報。

試算服務適用對象為被繼承人為經常居住中華民國境內的國民，遺產總額在新台幣3000萬元以下，且被繼承人無不計入遺產總額的財產。媒體詢問遺產總額3000萬以下所占遺產稅申報案件比率，財政部說，根據遺產申報資料統計，3000萬以下者遺產內容相對單純，約占7成。

至於遺產種類，蘇建榮說明，限於不動產、存款、投資理財帳戶、電子支付帳戶、記名式儲值卡、基金、上市、上櫃及興櫃有價證券、短期票券、保險及汽車範疇，古董等物則無法適用。

財政部表示，扣除額則以列報配偶、子女、父母、身心障礙、死亡前未償債務、公共設施保留地及喪葬費扣除額等為限。（編輯：蘇志宗）1101220