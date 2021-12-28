立院三讀 產檢假增至7日配偶也可請陪產檢假

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（中央社記者郭建伸台北28日電）現行勞工懷孕產檢假5日、配偶陪產假5日，立法院會今天三讀通過修正性別工作平等法部分條文，明定勞工妊娠期間，雇主應給予產檢假7日，陪伴配偶產檢和陪產假7日，產檢假、陪產檢假、陪產假薪資照給。

三讀通過條文明定，110年12月28日修正條文施行日期由行政院定之，並自公布日施行。

現行性別工作平等法明定，受僱者妊娠期間，雇主應給予產檢假5日，受僱者於配偶分娩時，雇主應給予陪產假5日。

但有鑒於衛生福利部國民健康署提供預防保健產檢從10日增加至14日，每次產檢約需半天，因此行政院提案將受僱者產檢假由5日增至7日。

由於產檢假及陪產假期間薪資照給，政院版草案也增訂，雇主依規定給付產檢假薪資後，其中逾5日部分得向勞動部勞工保險局申請補助。

立法院社會福利及衛生環境委員會9月初審性別工作平等法部分條文，不少立委提案再增加產檢假及配偶陪產假天數，抑或是新增「陪產檢假」5日；但當時勞動部認為事涉財務來源及勞雇權益，仍需審慎衡量。

由於各黨派立委意見分歧，性別工作平等法在委員會初審時未達成共識，全案交由朝野黨團協商；由於協商冷凍期已逾一個月，立法院會今天表決處理，民進黨團、時代力量黨團、民眾黨團都提出修正動議，但因民進黨團具席次優勢，最後通過民進黨團所提修正動議。

三讀通過條文明定，受僱者妊娠期間雇主應給予產檢假7日；受僱者陪伴配偶妊娠產檢或其配偶分娩時，雇主應給予陪產檢及陪產假7日。產檢假、陪產檢及陪產假期間，薪資照給。

由於現行5日產檢假期間薪資由雇主給付，為不增加雇主負擔，三讀通過條文明定，雇主依規定給付產檢假薪資後，其中逾5日部分得向勞動部勞工保險局申請補助。

此外，有鑒於台灣以中小企業為主，三讀通過條文明定，勞工受僱於僱用未滿30人雇主，經過與雇主協商雙方合意後，得因育兒需求減少調整工時。

現行性別工作平等法第22條明定，受僱者配偶未就業，不適用育嬰留職停薪、家庭照顧假規定，但為鼓勵勞工與配偶共同分擔養育子女責任，三讀通過條文刪除第22條。（編輯：謝佳珍）1101228