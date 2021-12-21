立院三讀 軍職夫妻可同時申請育嬰留職停薪

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立法院會21日三讀修正通過陸海空軍軍官士官任職條例部分條文，刪除軍官、士官申請育嬰留職停薪時只能以本人或配偶其中一方為限的規定；這代表軍職夫妻可同時申請育嬰留職停薪。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王揚宇台北21日電）立法院會今天三讀修正通過陸海空軍軍官士官任職條例部分條文，刪除軍官、士官育嬰留職停薪申請，僅得以本人或配偶之一方為限的規定。

立法院司法及法制、外交及國防委員會聯席會議13日併案審查行政院及朝野立委所提陸海空軍軍官士官任職條例第9條之一及第22條條文修正草案，國防部次長房茂宏中將等人列席報告，並備質詢。

國防部資源規劃司人資處長董紹明當時在聯席會議說明，這次修法是配合政府「建構安心懷孕及友善生養環境」的政策指導，提供國軍官兵完善且具有彈性的育嬰留職停薪申請制度，鼓勵雙親分擔養育責任，使其有自行考量經濟狀況及家務分工，選擇共同照顧年幼子女的空間。

關於修法重點，董紹明指出，是刪除現行軍官、士官育嬰留職停薪申請，僅得以本人或配偶之一方為限的規定，以及增訂本次修正條文的施行日期，授權由行政院定之。

聯席會議討論時，在場立委通過行政院等提案，刪除上述規定，全案不須交由黨團協商。立法院會今天進行處理，在場立委並未提出異議，因此三讀修正通過。

此外，立法院會今天也三讀修正通過陸海空軍服制條例第9條之一條文及第2條附圖。

三讀通過條文規定，現役軍人因任職機關構、單位或擔任任務的特殊性所發著工作服裝，得不納入籌補，由服務機關發放代金。此代金的發放對象、條件、金額及方式，由國防部、國家安全局分別定之。（編輯：林興盟）1101221