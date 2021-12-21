模擬共軍進犯新竹海灘 國軍戰車砲擊強轟殲敵

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（中央社記者游凱翔新竹21日電）中共頻以機艦擾台，為強化國防戰力，陸軍今天在新竹坑子口訓場執行戰車排專精訓練，模擬共軍以兩棲兵力進入新竹海灘，陸軍以CM11、M60A3戰車執行固定及行進間戰車砲射擊，強勢殲滅敵軍。

陸軍裝甲訓練指揮部表示，這項訓練有別兵科基地、聯訓基地進訓模式，是由全排弟兄一同接受訓練與測驗，培養彼此作戰情感，也能強化排、車長及各乘員間戰術思維。

裝訓部指出，目前戰車排專精訓練每梯次進訓2個戰車排，至今已執行13梯次、26個排。課程安排部分，區分裝甲兵專業體適能、排戰鬥教練（含城鎮戰）及戰鬥射擊，重點在「部隊指揮程序、戰備裝載、戰場救濟、戰術機動及反擊作戰實兵對抗演練」等課目。

「戰車排戰鬥射擊」課程，依攻擊階段設計，置重點於「射擊口令、射擊與運動聯繫、戰車砲射擊、車裝機槍射擊及下車戰鬥射擊」等，使官兵熟練各式武器射擊要領，磨練乘員及各車間協同作戰能力。

這次訓練想定，為模擬共軍兩棲兵力進入新竹海灘，國軍戰車則在新竹90高地佔領陣地對敵發起砲擊。今天上午訓場下起大雨，但參與演訓官兵仍鬥志高昂，駕駛CM11、M60A3戰車進行固定、行進間戰車砲射擊，震耳欲聾的砲擊聲迴盪在新豐地區，相當震撼。

演練期間一度因為新竹海灘一帶有3艘漁船闖入，導致實彈射擊喊停，將延續至下午繼續演練。

584旅聯兵三營戰一連戰駕士陳宣婷下士接受媒體訪問時表示，駕駛戰車最重要的就是單腳踩動煞車力量的掌握，她平時透過訓練鍛練腳力，培養戰力，要以堅強的防衛戰力保護家園。

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542旅聯兵二營戰二連長李伯敖上尉說，為實現從軍心願，高中畢業後就進入陸軍官校，期間因成績優異獲派至瓜地馬拉軍校就讀，而他的單位更榮獲第12梯次專精訓練「金戰車」殊榮。

戰車排專精訓練自去年開始實施，如同戰車版本「TOP GUN」，是CM11、M60A3戰車進行基地訓練前的訓練，目前進訓單位為駐地南部裝甲564旅聯兵2營戰2連戰1排、北部蘭指部裝騎連戰車排，將在1個月訓期爭取「金戰車」榮譽。（編輯：郭無患）1101221

陸軍裝甲兵訓練指揮部21日舉辦「戰車排專精訓練」媒體參訪活動，以實兵對抗演練，展現裝甲兵部隊作戰打擊能力。中央社記者徐肇昌攝 110年12月21日

陸軍裝甲兵訓練指揮部21日舉辦「戰車排專精訓練」媒體參訪活動，演練後，供媒體拍攝戰車。中央社記者徐肇昌攝 110年12月21日

陸軍裝甲兵訓練指揮部21日在新竹坑子口靶場舉辦「戰車排專精訓練」媒體參訪活動，安排戰車行進間射擊，展示戰力。中央社記者徐肇昌攝 110年12月21日