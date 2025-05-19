社區活動見反罷文宣遭疑不中立 竹市府：尊重主辦方

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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市罷團表示，有社區申請市府經費辦活動，現場卻出現市長高虹安（停職中）的反罷免文宣，疑行政不中立。市府表示，如文宣為個人或團體印製發送，市府無權介入，尊重主辦方。

新竹市雙罷免總部發言人、陽明交大科法學院特聘教授林志潔今天指出，許多鄰里社區協會日前舉辦端午節慶祝活動，活動現場卻有高虹安的反罷免文宣、印有圖像的面紙等小物。

這些社區活動均有市府補助經費，林志潔質疑，公務人員依法不得利用職務權力、機會或方法，要求他人不行使投票權等行為。另外，若這些小物製作經費來自市府預算，更違反行政中立與選罷法。

林志潔說，新竹雙罷團隊將向廉政署與政風單位檢舉，希望新竹市政府政風處能積極任事，糾正相關違反行為。

對此，新竹市府社會處透過文字表示，市府皆依「新竹市政府補助人民團體及社會福利機構推行社會福利服務工作計畫」對民間團體活動補助，補助款項僅用於核准的經費項目。

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社會處表示，經查該活動主辦單位為民間團體，現場反罷免面紙或各類民意代表宣傳品非由市府製作，相關物品如為個人或團體自行印製並於現場發送，只要無違反公共秩序或社會善良風俗，市府無權介入。

市府重申，即便民間團體有向市府申請小額補助，但活動來賓邀請與活動紀念品等皆為主辦方決定，市府秉持行政中立原則，尊重依法檢舉與監督之權利。（編輯：李錫璋）1140519