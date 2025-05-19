南投推垃圾處理中心 許淑華：一定依最新最嚴謹標準

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）南投縣推動垃圾處理再生能源中心，名間鄉新民村是選址之一。縣長許淑華今天說，縣府考察丹麥、法國環保設施，未來一定依最新法規標準，做到全國最嚴謹。

南投縣無垃圾焚化爐，須依賴外縣市意願協助處理，縣府推動南投縣垃圾處理再生能源中心，許淑華今天召開縣務會議表示，一定依最新標準、法規做到全國最嚴謹，後續作業須待環境影響評估結果出爐，縣民關注是否影響產業，縣府將依法定程序向鄉親報告。

許淑華說，上任以來積極找地，目前初步選定一處，正要開始執行環境影響評估，為了未來建置焚化廠過程能運用最環保經驗，因此，先前由縣府祕書長洪瑞智與縣議員及相關人員組團前往丹麥、法國考察環保設施，比較歐洲與台灣法規、各項污染排放標準等。

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許淑華表示，丹麥、法國標準都更嚴格，但分別於2017年、2007年開始營運的焚化廠，日處理量達1680公噸及1464公噸，還可做到焚化廠於夏天時可滑草、冬天滑雪，並擁有攀岩場、咖啡廳等多元遊憩休閒場所。

許淑華表示，環境部準備於今年再下修焚化廠空氣污染物排放標準，將國內焚化廠管理做得更嚴格，南投縣垃圾處理再生能源中心未來規劃及推動過程中，一定依最新法規標準，也就是待動工興建時，南投縣焚化廠一定會做到全國最嚴謹，請民眾放心。（編輯：陳仁華）1140519