台中清水鰲峰活動中心改建停車場 預計8月完工

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中市清水區鰲峰活動中心因耐震能力不足，市府已完成拆除作業，今天啟動「鰲峰山腳停車場景觀工程」，預計今年8月完工，規劃15個車位，所有車位將預留電動車充電管路。

台中市清水區大街路有地政事務所、知名的紫雲巖觀音廟與商店、步道，不過附近停車困難。台中市議長張清照爭取，將已被列為危樓的鰲峰活動中心拆除，原址轉型為停車場與綠地、步行空間，今天舉辦動工典禮。

張清照表示，本是因清水地政事務所老舊狹窄、位於地震帶有安全疑慮，他爭取另覓土地重建，會勘過程發現隔壁的鰲峰活動中心早因耐震能力不足，被列為危樓，建築緊鄰人行道、缺乏退縮空間，影響行人通行安全，決定一併處理。

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台中市政府秘書長黃崇典表示，原鰲峰活動中心拆除後，規劃改建為設施完善的停車場，並以「友善設計、便利生活、舒適環境」為理念，選用適合海線氣候的植栽，打造兼具實用與景觀的綠意空間，營造清新宜人環境。

建設局補充說明，新建停車場規劃15個車位，包括無障礙、婦幼與一般車位，並新增內凹型機車停車區。針對海線氣候，選用藍星花等植栽，搭配阿勃勒步道及桂竹綠廊，創造兼具實用與景觀的綠意空間。總經費為新台幣1116萬5000元（含拆除費），今年8月完工。（編輯：李淑華）1140519