加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
新北三峽車輛衝撞 已知多人受傷4命危
首頁 / 產經

長榮航：客運票價回不去了 貨運有望海轉空

2025/5/19 15:58（5/19 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
長榮航空舉行法人說明會，總經理孫嘉明（圖）表示，看好新台幣升值、新增4+1假期兩大客運利多，未來票價「易漲難跌、回不去了」。中央社記者江明晏攝 114年5月19日
長榮航空舉行法人說明會，總經理孫嘉明（圖）表示，看好新台幣升值、新增4+1假期兩大客運利多，未來票價「易漲難跌、回不去了」。中央社記者江明晏攝 114年5月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北19日電）長榮航總經理孫嘉明表示，夏季客運需求強勁，看好新台幣升值、新增4+1假期兩大利多，未來票價「易漲難跌、回不去了」；關稅變動牽動貨運市場，長榮航輸美貨量沒影響，不排除後續有「海轉空」急單。

長榮航空今天舉行法人說明會，孫嘉明表示，國際政經變化及地緣政治衝突，疫後缺工缺料，機場資源短缺，首季油價下跌對航空公司營運有利，但畢竟是浮動的，平均票價雖比去年同期微幅下修，仍大幅高於疫前，客運平均收益還是成長，未來票價走勢「易漲難跌、回不去了」。

疫後票價漲幅有感，長榮航指出，今年首季票價和疫情前同期相比，美洲漲42%、東南亞漲12%，其他區域漲幅介於2者之間，港澳則比疫情前微幅下降。

無畏關稅紛擾，孫嘉明表示，夏季客運需求強，澳洲訂位量比去年成長30%，歐美遊學、觀光、探親需求還是持續增加，西雅圖暑假會增班，東北亞也新增神戶航線，東南亞峇里島、峴港訂位率高，暑假需求相當不錯，同時看好新台幣升值刺激，加上新增4+1假期，都非常有利旅遊需求。

針對貨運市場，孫嘉明表示，從4月初美國宣布對等關稅後，政策變化很快，先前確實有一波搶艙潮，3月貨收成績好，電商小額包裹免稅政策取消，導致中國電商出貨少，加上五一長假，貨量確實往下掉，但手機、筆電等都維持正常出貨，長榮航將航班調整去東南亞，整體而言，對長榮航輸美貨量沒有影響，9架貨機和客機腹艙都有裝滿，亞洲區間貨量反而增加，由於海運爆艙，看好未來一到兩週不排除有「海轉空」貨源急單出現。

長榮航高層表示，航空產業今年變數多，任何預測都無法趕上美國總統川普決策變化，長榮航仍抱持「審慎樂觀」態度，但坦言要加上戒慎恐懼4個字。

長榮航指出，今年首季客運營收新台幣364億元，歐美長程線接近6成、東北亞占22%、東南亞14%、港澳中國大陸不到1成，1月客收受惠寒假春節再創新高，平年及復活節影響2、3月客量，第1季整體承載率81%。

長榮航首季貨運收入127億元，年增25.9%，延續去年逐月成長走勢而不墜，且因為關稅前備貨潮，價量俱揚。

google news透過 Google News追蹤中央社

長榮航今年底機隊將達89架，為國籍航空之冠，長榮航預計明年起引進51架新機，包括2027年起引進24架A350-1000廣體客機、2029年起引進18架A321neo窄體客機，2030年787全數30架到位。

長榮航表示，航空產業從平穩逆風，變為遭遇不確定性的亂流逆風，但仍看好後續客貨運長期成長軌跡不變，而油價下跌、新台幣升值，會保障長榮航今年獲利韌性不受干擾。（編輯：楊蘭軒）1140519

#中國大陸
#升值
#法人說明會
#長榮航
#客運
#美洲
#孫嘉明
#貨運
孫嘉明
孫嘉明：長榮航客貨運穩定 台幣升值油價跌有利營運長榮航馬拉松10/26登場 下午5時起開放報名
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：